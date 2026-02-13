Anzeige: Dr. Janine Mayer verstärkt das Praxisteam

Landauf, landab ist von Ärztemangel zu lesen. Insbesondere die Zahl der niedergelassenen Allgemeinmediziner soll schon seit geraumer Zeit rückläufig sein. Hausärzte finden nur schwer Nachfolger oder Verstärkung für ihre Praxen, insbesondere im ländlichen Raum. Nicht so im Fall von Dr. Oliver Mayer. Der Allgemeinmediziner aus Leidenschaft konnte eine kompetente und motivierte neue Kraft für sein Team in Nagold gewinnen. Gefunden hat er sie im eigenen Zuhause.
