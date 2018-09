Anzeige Dorfmeile verbindet Geschichte und Gegenwart

Frieda und Fritz, die beiden Strohfiguren am Ortseingang, weisen unübersehbar auf das Jubiläum hin. Wittendorf ist sicher älter als 875 Jahre. Schon lange vorher lebten dort Menschen, davon zeugen schon alamannische Grabfunde aus dem siebten Jahrhundert.

Die erste urkundlichen, jedoch undatierten Nennung von Wittendorf im Reichenbacher Schenkungsbuch geht etwa auf das Jahr 1100 zurück. Dass nun der 875. Geburtstag des Orts gefeiert wird, ist Hartmuot, einem edelfreien Mann aus Wittendorf, zu verdanken. Er wird 1143 in einer Urkunde für Reichenbach genannt.

Zum Jubiläum veranstaltet der Heimat- und Museumsverein Wittendorf am Sonntag, 16. September, eine Dorfmeile mit vielen Stationen. Der Verein verspricht einen Sonntag voller Erlebnisse, Eindrücke und Veranstaltungen für Jung und Alt mit einer Vielzahl an Bewirtungen. Der Heimat- und Museumsverein Wittendorf sieht seine Aufgabe im Bewahren vergangener Traditionen, Bräuche und Lebensweisen für die Zukunft. Auf der Dorfmeile öffnen Bewohner, Vereine und die Kirchengemeinde ihre Türen zu einem Besuch und bieten vielerlei Aktivitäten, bei denen die Besucher mitwirken können. Der Ort stellt sich vor, zeigt seine Geschichte und will mit dieser Veranstaltung auch in die Gegenwart überleiten.