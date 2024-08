Anzeige: Dorfhock in Dörlinbach

1 Auch im vergangenen Jahr war der Dorfhock gut besucht. Besucher nutzten den Markt zum Einkauf. Foto: Feuerwehr

Leckeres Essen, tolle Stimmung und Händler aus der ganzen Region: Die Kameraden der Abteilung Dörlinbach laden zum 24. Dorfhock mit Bauernmarkt ein. Zum wiederholten Mal sind die knusprigen Grillhaxen ein Höhepunkt für Besucher.









Endlich ist es wieder soweit: Der traditionelle Dorfhock der Freiwilligen Feuerwehr Schuttertal, Einsatzabteilung Dörlinbach, geht in diesem Jahr in die 24. Runde und verwandelt die Ortsmitte wieder zum Festplatz. Los geht es am Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr am Gerätehaus in Dörlinbach. Eröffnet wird das Fest mit einem reichhaltigen Mittagessen – im Fokus: der beliebte Wildschweinpfeffer, den das Küchenteam der Feuerwehr zubereiten wird. Am Nachmittag wird es Kaffee und Kuchen geben.