Partystimmung herrschte beim letzten Dorffest vor der Schlossscheuer

Die Dettinger und viele Gäste aus der Region feiern wieder ihr beliebtes Dorffest. Die Vereinsgemeinschaft hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt















Horb-Dettingen - Das letzte Dorffest wurde bereits 2015 gefeiert. Die Corona-Pandemie machte dem geplanten Fest 2020 einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Dettinger Vereinsgemeinschaft freut sich jetzt umso mehr, endlich wieder mit einem gemeinsamen Fest mitten in Dettingen aufwarten zu können.

Dieses Mal werden elf Stände aufgebaut. Sie werden betrieben von den Bezirksimkern, der Feuerwehr, dem Fischereiverein, den Fleggazoddlern, den Maoraloch Hexen, dem Musikverein, der Narrenzunft, dem Schützenverein, dem Tennisclub, dem Albverein und dem TSV.

Gastro-Angebot ist groß

Das Angebot an Speisen und Getränken ist groß. So gibt es neben Pizza, Currywurst, Pommes frites, Maultaschenvariationen, Steaks, rote Würste, Wildspieß, Hot Dogs, Gemüsespieße, gerauchte Bratwürste, Zuckerwatte, Crêpes und eine Honigprobe. Bei den Getränken reicht das Angebot von alkoholfreien Getränken über Biere, Weizen, verschiedene Weine bis zu Ouzo und den Getränken der Cocktail- und Likörbar.

Am Samstag, 3. September, geht das Fest um 16 Uhr los und am Sonntag ab 11 Uhr. Die Tribüne wird vor der Schlossscheuer aufgebaut. Die Fürstabt-Gerold-Straße wird zwischen der Schlossscheuer bis zur Alte Straße (Lindenbaum) gesperrt. In diesem Bereich sind auch die einzelnen Stände der Vereine aufgebaut. Am Samstagabend ist bereits ab 18.30 Uhr Party mit der Band Desert Reception angesagt. Um 20.30 Uhr tritt die Narrenkapelle Lombaseggel Musig auf. Weiter geht es um 21 Uhr mit der Band Ambience. Am Sonntag spielen die Schwarzwald Buam ab 11 Uhr zum Frühschoppen auf. Ab 14 Uhr startet das 4. Dettinger Pancake- Rennen. Glücksrad, Magnetfischen, Schokoschleuder und die Torwand werden ebenfalls angeboten.

