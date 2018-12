Anzeige Diesmal sogar mit Sternenhimmel

Und auch das längst geschlossene Gasthaus Schlössle öffnet am Christkindlesmarkt wieder einmal seine Türen. Wer am Samstag auch nach Marktschluss noch gerne in Haigerloch verweilen und im Kreis von Freunden weihnachtliches Flair genießen möchte, für den ist das ehemalige Gasthaus Schlössle ein ganz heißer Tipp. Die Ski- und Bergfreunde Haigerloch öffnen es ab 18 Uhr zur Hüttengaudi, ab 19.30 Uhr spielt dort Alex Vees aus Weitingen Rock- und Popsongs.

Die Anreise zum Christkindlesmarkt ist auf vielfältige Weise möglich. Wer mit dem Auto kommen möchte, kann entlang der Ausfallstraßen parken oder auf einem der großen ausgewiesen Parkplätze in der Oberstadt (Schulzentrum, Firma Theben). Rings um Haigerloch gilt an beiden Markttagen eine Einbahnstraßenregelung.

Und wer entspannt mit dem Christkindlesexpress der Hohenzollerischen Landesbahn in die Felsenstadt reisen möchte, kann das sowohl aus Richtung Horb, Eyach, Mühringen als auch von Hechingen und Rangendingen her tun. An beiden Tagen fahren dort in regelmäßigen Abständen die HzL-Sonderzüge. Fahrpläne sind unter www.hzl-online.de einzusehen.