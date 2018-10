Anzeige Die zentrale Anlaufstelle für viele Belange

I n das Projekt wurden 2,6 Millionen Euro investiert. Ziel von Gesamtkirchengemeinde, Kirchenbezirk und Landeskirche war es, die Arbeit – insbesondere die Verwaltung – in diesem Haus nahe des Ringhofs effizienter zu gestalten. Die Pfarrbüros sind davon aber nicht betroffen. Sie sollen an ihren bisherigen Orten erhalten bleiben. Schon in den 90er-Jahren gab es Überlegungen für ein solches Haus.

Früher hatten sich die Mitarbeiter vor allem über Akten gekannt, weiß Verwaltungsstellenleiter Markus Rebhuhn. Das ist in dem neuen Gebäude nun anders. Bis zu 30 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, allerdings nicht immer zur gleichen Zeit, da viele keine 100-Prozent-Stellen haben. Abteilungen wie die Kindergartenfachberatung, die Kirchenpflege und die kirchliche Verwaltungsstelle, aber auch Beratungsangebote der Diakonie sind dort untergebracht.

Früher waren die Abteilungen an verschiedenen Orten untergebracht. Für Themen wie Sucht- oder Schwangerschaftskonfliktberatungen gibt es im neuen Haus einen Extrazugang, um den Hilfesuchenden Anonymität zu ermöglichen. Man habe bei der Planung einiges bedacht, sagt Rebhuhn. Angesichts der Mieten und der Energiekosten, die zuvor für die Unterbringung der verschiedenen Stellen in der Stadt gezahlt werden mussten, sei er sicher, dass sich das Haus in zehn bis zwölf Jahren amortisieren werde.