Anzeige Die Zahl der Mitarbeiter wächst ständig

Der frische Standort befindet sich in der neuen Erweiterung des Industriegebiets "Kleineschle", in der Adolph-Kolping-Straße. Der neue Firmensitz weist eine Nutzungsfläche von rund 3000 Quadratmetern auf. Zum Einsatz kommt modernste Technologie. So herrschen im gesamten Betrieb Reinraumbedingungen. Das bedeutet, dass die gesamte Luft durch eine Be- und Entlüftungsanlage mehrmals täglich komplett ausgetauscht wird, was die gesamte Werkstatt staubfrei macht.

Die größere Nutzungsfläche im neuen Gebäude der Kern GmbH Spindel Full-Service führt dazu, dass man in der Lage ist, seinen Kunden einen noch schnelleren und flexibleren Service zu bieten. Die Firma Kern GmbH Spindel Full-Service versorgt global die Automobil- und Luftfahrtbranche und ist auf die Instandsetzung und die Laufzeitoptimierung aller wälzgelagerten Motorspindeln und Antriebsmotoren spezialisiert.

Zum Kundenkreis gehören alle großen Automobilfirmen sowie deren Zulieferer, die Luftfahrtbranche und alle zerspanenden Betriebe. Kern GmbH Spindel Full-Service ist unter anderem spezialisiert auf die Instandsetzung und Laufzeitoptimierung aller wälzgelagerten Motorspindeln und Antriebsmotoren –­ unabhängig vom Hersteller.

Eine Spindel ist das Herzstück eines jeden großen Bearbeitungszentrums wie CNC-, Fräs-, Schleif- und Drehmaschinen. Alles was fährt, fliegt oder schwimmt, wäre ohne den Einsatz von Spindeln nicht ausführbar.

Geschäftsführer und Gesellschafter des familiengeführten Unternehmens ist Markus Kern, Ehefrau Damaris Kern ist Prokuristin, Sohn Michael Kern ist Marketing- und Vertriebsbeauftragter und somit für die betriebsinternen Prozesse und Vertrieb zuständig. Außerdem arbeiten die beiden Töchter Adina und Kristina im Betrieb mit.