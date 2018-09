N

achdem es jahrzehntelang in der Haigerlocher Oberstadtstraße – Einheimische sagen "im Städtle" – beheimatet war, befindet sich das Haigerlocher Traditionsgeschäft seit 2005 im Gewerbepark Witthau in der Oberstadt; in unmittelbarer Nähe zum Haigerlocher Schulzentrum.

Im Monat September zum anfang eines neuen Schuljahres herrscht dort besonders reger Betrieb. Die Schüler und ihre Eltern finden dort alles, was sie für das neue Schuljahr brauchen: vom Aktenordner bis zum Zirkel. Sie werden von Inhaberin Marion Bürkle und ihrer Mitarbeiterin Barbara Hoydem fachkundig und freundlich beraten. Bürkle arbeitet auch bei Schulbüchern und Lehrmitteln eng mit den Haigerlocher Schulen zusammen. Natürlich führt Marion Bürkle auch alles für den Bürobetrieb.