1 Zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung gibt sich in Blumberg auch der Nikolaus die Ehre. Foto: Hans Herrmann

Der Weihnachtsmarkt auf dem Blumberger Marktplatz lädt am Samstag, 7. Dezember, ab 14 Uhr zum gemütlichen Bummeln und Verweilen ein.









Am Samstag, 7. Dezember, ist auf dem Weihnachtsmarkt in Blumberg in der Innenstadt auf dem Marktplatz auch in diesem Jahr viel Abwechslung geboten.