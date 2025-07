Anzeige: Die turbulente Geschichte des Sulzer Neckarfestes

Von Freitag, 18. Juli, bis Montag, 21. Juli, wird in Sulz am Neckar wieder das Neckar- und Kinderfest gefeiert. Die Wurzeln des Kinderfestes reichen Jahrhunderte zurück. Das Neckarfest wurde erstmals 1951 zum Abschluss des damaligen Neckarumbaus gefeiert. Das Fest fand „(a)m zweiten Wochenende im Juni“ zusammen mit dem Kinderfest auf dem „Wöhrd“ statt, ist einem Text des Musikvereins Sulz zu entnehmen.

Erste Neckarbeleuchtung

„Die Stadt baute dort die Tische und Bänke sowie eine Bühne auf. Sie engagierte ebenfalls einen Vergnügungspark und sorgte für die ausreichende Beleuchtung des Festplatzes. Auch wurde in diesem Jahr erstmals eine Neckarbeleuchtung installiert.“ Leider, so heißt es im Text weiter, habe man zu diesem ersten Neckarfest bisher keine Berichte oder gar Bilder gefunden. „Die Bewirtung des Festes wurde (...) getrennt nach Neckar- und Kinderfest an die Sulzer Wirte vergeben. Aus den Protokollen der Stadtkapelle geht hervor, dass der Verein am Neckarfest von den Festwirten neben einer Gage auch eine Anzahl an Freibiermarken für die Musiker erhielt. Am Kinderfest wurden die Musiker von der Stadt Sulz entlohnt.“

Lesen Sie auch

„Bier-Eklat“ im Jahr 1955

Zu einem „Bier-Eklat“ kam es laut Recherchen des Musikvereins im Vorfeld des Neckar- und Kinderfestes im Jahr 1955. Zwei Wochen vor dem damaligen Fest hatte der Musikverein Sulz bei seinem Sommernachtsfest erstmals ein Festzelt der Firma Zöhrlaut (Haigerlocher Bier) auf dem „Wöhrd“ aufgebaut. Da die ortsansässige Hechtbrauerei zu jener Zeit noch über kein eigenes Zelt verfügte, hatte man sich beim Musikverein gezwungen gefühlt, „fremdzugehen“. Nur ein Tag nach dem Fest wurde der Gemeinderat Sulz dann sehr deutlich und fasste folgenden Beschluss: „Am Kinderfest 1955 darf nur Hechtbier zum Ausschank kommen. Zugelassen werden drei Bierstände. Die Benennung des Wirts hat durch den Gastwirtsverein zu erfolgen.“

1964 ein Festzelt für 1600 Personen

Aus dem Jahr 1964 heißt es im Bericht des Musikvereins, dass die Hechtbrauerei damals ein eigenes Festzelt für 1600 Personen angeschafft habe und dazu bereit war, dies zu gewissen Bedingungen am Neckar- und Kinderfest kostenlos aufzustellen. „So musste die Stadt einen Teil des notwendigen Personals zum Auf- und Abbau stellen. Die Bühne war auf Kosten der Stadt aufzubauen, ebenso wie die Beleuchtung und die Lautsprecheranlage. Die Hechtbrauerei übernahm selbstverständlich die gesamte Getränkelieferung und bestimmte, in Abstimmung mit dem Wirteverein, die beiden Festwirte für das Kinderfest am 22. Juni. Die Bewirtung des Neckarfestes am 21. Juni wurde erstmals dem Musikverein übertragen. Als Gegenleistung musste der Musikverein ebenfalls Personal für den Auf- und Abbau des Festzeltes stellen.“

Organisatorisches Änderungen im Jahr 1970

1970 standen aufgrund der Baumaßnahmen auf dem „Wöhrd“ wieder einmal größere organisatorische Änderungen an, so der Text des Musikvereins. „Erstmals wurden das Kinderfest und der Vergnügungspark samt Festzelt räumlich voneinander getrennt. Das Kinderfest wurde am Samstag, den 20. Juni 1970, vormittags auf der Albeckkampfbahn eröffnet. Der Festgottesdienst wurde durch das Grußwort eines Geistlichen ersetzt. Die übrigen Festlichkeiten fanden weiterhin auf dem ,Wöhrd’ statt. (...) Da der Sulzer Wirteverein kein Interesse mehr an der Ausrichtung des Festes zeigte, wurde die gesamte Bewirtschaftung dem Musikverein Sulz übertragen.“

Bezirksmusikfest trifft Neckar- und Kinderfest

1971 folgte dann ein ungewöhnliches Jahr in der Geschichte des Kinderfestes. „Der Musikverein Sulz hatte den Zuschlag für die Durchführung des Bezirksmusikfestes 1971 erhalten und war nun bestrebt, das Bezirksmusikfest und das Neckar- und Kinderfest zu einem großen Fest zu verbinden“, heißt es.

Fest an ungewohntem Ort

Zwischen 1971 und bis 1981 fand das Neckar- und Kinderfest alljährlich in der Jahnstraße und im Albeckstadion statt, schreibt der Musikverein. Als dann im Jahr 1982 der Parkplatz auf dem „Wöhrd“ fertiggestellt war, „war es der damalige Vorsitzende des Musikvereins, Otto Kitzlinger, der bei der Stadtverwaltung darauf hinwirkte, das Neckar- und Kinderfest wieder an seinen angestammten Platz auf dem ,Wöhrd’ zu verlegen“.

Seit 1990 ein fester Termin

Seit 1990 findet das Neckarfest laut Musikverein alljährlich am zweitletzten Wochenende vor den baden-württembergischen Sommerferien statt.