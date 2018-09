Anzeige Die Türen der Werkstatt stehen weit offen

Beim GMTM-Test können Feinmotorik, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination auf den Prüfstand gestellt werden. Selbstverständlich sind Familien mit Kindern willkommen. Das Spielmobil mit all seinen Spiel- und Fahrmöglichkeiten steht bereit.

Live kann verfolgt werden, wie beim "Street-Art" ein prächtiges Farbenspiel auf die Straße gemalt wird. Das Motiv, mit dem die Lebenshilfe beim Internationalen Street-Art-Festival in Blumberg den ersten Platz erreichte, stammt von der Sulgener Künstlerin Vera Lasota. Sie wird das Projekt am Sonntag begleiten.

In der Erlebnisgaststätte Zum Frieder, die an beiden Tagen geöffnet hat, können Kaffeeliebhaber im Obergeschoss in Kaffeeseminaren beim Showrösten sehen, wie Rohkaffee veredelt wird und sich die vielen Aromen entfalten. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Für den Hunger gibt es neben Speisen im Lokal den Original Gengenbacher Flammkuchen aus dem Holzbrotbackofen der Murgtalwerkstätten aus Gaggenau, Kaffee und Kuchen.

Sportlich beteiligt sich die Lebenshilfe mit mehreren Startgruppen beim Teamrun der Tria Schramberg am Samstag, und am Sonntag freuen sich die Fußballer der Lebenshilfe auf das Benefizspiel gegen eine Mannschaft des SV Waldmössingen auf dem Sportgelände im Weiherwasen. Anpfiff ist um 14 Uhr.