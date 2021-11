1 Nach dreijähriger Bauzeit heißt die "Rose" wieder Gäste willkommen. Foto: Bossenmaier-Theurer















Im Jahr 2017 beschlossen Beatrix Bossenmaier-Theurer und ihr Mann Jörg Theurer, die in die Jahre gekommene "Rose" abreißen zu lassen. An gleicher Stelle in der Altensteiger Rosenstraße sollte ein neues Gebäude errichtet werden, das ebenfalls den Namen "Rose" tragen wird.

Bei dem Bauvorhaben stimmten sich Architekt Jörg Theurer vom Architektenbüro Mäder und Theurer in Pfalzgrafenweiler mit den Nürnberger Investoren ab, die auf dem benachbarten Grundstück des ehemaligen Evangelischen Gemeindehauses ein Bauprojekt planten. 2019 rollten dann nach einer längeren Planungsphase die Bagger an. Während der heißen Bauphase im vergangenen Jahr waren mit Lieferengpässen und langen Wartezeiten auf Holz für die Dachbalken, aber auch durch steigende Preise in sämtlichen Gewerken die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Die Bauherrenschaft ist froh und dankbar, dass die Bauphase unfallfrei verlief und der Richtspruch durch den Zimmermann aus 14 Metern Höhe vom First erschallte. Sämtliche Handwerker kamen auf ausdrücklichen Wunsch von Beatrix Bossenmaier-Theurer und Ehemann Jörg Theurer aus der näheren Umgebung.

Inzwischen sind drei anstrengende Jahre vergangen, in denen zu Anfang die alte "Rose" ausgeräumt wurde. Dabei wurden viele Dokumente der letzten Generationen entdeckt, wie die Kaufurkunde des Hauses, Familienbibeln und Gästebücher der ehemaligen Pension. Nun ist es endlich soweit: Die neue Rose ist bis auf einige Kleinigkeiten fertiggestellt und die 180-jährige Familientradition kann in neuem Ambiente fortgesetzt werden.

Im Erdgeschoss erwartet die Gäste momentan an vier Tagen in der Woche ein gemütliches und einladendes Bistro, das mit vielen Original-Accessoires an vergangene Zeiten erinnert. Über dem Stammtisch-Bereich wurde die Decke mit Altholzbalken gestaltet, ein altes Fenster hat seinen Platz gleich daneben im Vitrinenschrank gefunden, und in den Sanitäranlagen wurden ehemalige Keller- und Stalltüren eingebaut.

Gäste erzählen vonvergangenen Tagen

Die Gäste im Bistro dürfen sich durchgängig von morgens bis abends auf eine kleine Karte mit warmen Speisen ebenso freuen wie auf ein leckeres Stück Kuchen zum Kaffee. Der Kaiserschmarrn erfreut sich jetzt schon großer Beliebtheit.

Erste Veranstaltungen, wie die "Täleskirbe", aber auch verschiedene Stammtischrunden und geschlossene Gesellschaften zu unterschiedlichen Anlässen fanden bereits statt und sind auch künftig herzlich willkommen. Viele Gäste kennen die ursprüngliche Rose noch aus früheren Zeiten und erzählen den jetzigen Inhabern Geschichten aus vergangenen Tagen. Einst Treffpunkt im Städtle über Generationen hinweg, um Bekannten und Freunden zu begegnen sowie Neuigkeiten zu erfahren, will die neue "Rose" mit Bistro und Gästezimmern diese Tradition aufgreifen und fortsetzen.