Was macht eine Kapelle zur Trachtenkapelle? Neben den Instrumenten sind das natürlich die Trachten – die Oberwolfacher Musiker treten seit 1982 in der Fürstenberger Tracht auf.

Gestartet waren die Musiker viel früher. Bereits im Jahre 1824 hatten einige musikbegeisterte Bürger zusammen eine „Musikgesellschaft” gegründet. Bereits kurz nach der Gründung etablierte sich die Gruppe als Musikkapelle im Ort. Herausforderungen der Anfangsjahre meisterten die Musiker mit Bravour. Zum 60-jährigen Bestehen und nach mehreren Dirigentenwechseln hatte der Verein 24 aktive Musiker.

Auch wenn die krisenreiche deutsche Geschichte den Musikverein zwischenzeitlich schwächte, wurde immer ein Weg gefunden, gemeinsam zu musizieren. Der starken Gemeinschaft ist es zu verdanken, dass die Trachtenkapelle heute so gut besetzt in ihr 200. Jahr geht.

Konzerte unter freiem Himmel am Samstag

Die Feierlichkeiten finden mit einem großen Festzelt im Oberwolfacher Mitteltal statt. Das Programm, welches der Verein auf die Beine gestellt hat, ist voll von Höhepunkten. Den Festmarathon läutet der morgige Samstagabend ein. Nach einem Fassanstich um 18 Uhr mit anschließender Happy Hour startet die Band „Lauterblech“ das Open-Air-Konzert. Ab 20.15 Uhr werden „The Dorph“ die Bühne betreten und die Wolfacher Formation „Fungum“ wird ab 23.30 Uhr für Partystimmung sorgen. Es ist garantiert für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Für das leibliche Wohl an diesem Abend ist durch Street-Food-Snacks gesorgt.

Tickets für das Freiluftkonzert gibt es an der Abendkasse für 15 Euro. Für Kinder bis einschließlich fünf Jahre ist der Eintritt am Samstag kostenlos.

Befreundete Musikvereine spielen

Der Sonntag wird dann ganz im Sinne der Blasmusik stehen. Bei einem Frühschoppenkonzert um 11.30 Uhr spielt der Musikverein „Eintracht“ Lauterbach für die Gäste auf. Ein weiterer Höhepunkt folgt am Nachmittag. Von 14 Uhr bis 20 Uhr findet ein Jugendkapellentreffen der umliegenden Musikvereine statt. Die Jungen Musiker haben dort die Möglichkeit, ihr Talent auf der großen Bühne zu präsentieren.

Dass die Trachtenkapelle bis heute so beliebt ist, kommt nicht von ungefähr. Die Kapelle investiert viel in die Ausbildung junger Musiker. Neben dem Hauptorchester besteht seit 2007 auch die Jugendkapelle. Schnell wuchs das musikalische Niveau, was bei den Jugendlichen für weitere Motivation sorgte. Ihr Können zeigten sie bei vielen Auftritten.

EM-Finale wird im Festzelt übertragen

Wer angesichts des anstehenden Endspiels der Fußball-Europameisterschaft am Sonntagabend seinen Besuch abwägt, kann beruhigt sein. Auf einer großen Leinwand im Festzelt wird das Finale übertragen. Wo, wenn nicht hier, können Fußballbegeisterte das Spiel mit einer tollen Atmosphäre verfolgen!

Wer den ersten Werktag am Montag bei entspannter und geselliger Runde ausklingen lassen möchte, ist bei der Trachtenkapelle genau richtig. Das zünftige Handwerkervesper startet um 17 Uhr. Natürlich werden die Besucher wieder musikalisch begleitet: Die Blasmusik-Kombo „Polka satt“ ist zu Gast.

Angesichts des Erfolgs und dem starken Nachwuchs sind sich übrigens alle Kapellenmitglieder einig: Die Trachtenkapelle Oberwolfach wird es auch in 200 Jahren noch geben!