Anzeige: Die Tippgeber-Provision von Schmid Immobilien

„Stellen Sie sich vor, Sie können jemandem helfen, seine Immobilie zu verkaufen – und werden dafür noch mit 1.000 Euro belohnt“, fasst Prokuristin Julia Förtig das Konzept zusammen. So profitieren alle Parteien von einem erfolgreichen Verkauf an Schmid Immobilien. Der Ablauf ist einfach: Wer jemanden kennt, der seine Immobilie verkaufen möchte, gibt diesen Tipp an Schmid Immobilien weiter. Sobald die Immobilienfachleute den Verkauf erfolgreich abwickeln konnten, erhält der Tippgeber als Dankeschön eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro.

„Das ist eine echte Win-Win-Situation für alle“, findet Julia Förtig. „Der Verkäufer bekommt einen verlässlichen Partner an die Seite, wir finden wertvolle Kontakte und der Tippgeber profitiert finanziell.“ Eine Bedingung gibt es allerdings: Das Objekt darf nicht gleichzeitig privat vermarktet oder auf einer Onlineplattform angeboten werden. Es muss sich also um einen echten „Geheimtipp“ handeln, damit der Tippgeber seine Provision auch sicher erhält. Für Makler, die ein Objekt aus ihrem eigenen Fundus nennen, gibt es daher keine Provision. Auch darf Schmid Immobilien die Immobilie auch wirklich noch nicht kennen. Natürlich handelt es sich auch nicht um einen „Tipp“, wenn man lediglich eine Anzeige in einem Wochenblatt gesehen hat. Über diese Kanäle ist das Team bereits selbst auf dem Laufenden.

„Mit unserem Tippgeberprogramm wollen wir den Menschen in und um Nagold die Möglichkeit bieten, direkt von unserem Erfolg zu profitieren“, erklärt Julia Förtig. „Ob Nachbarn, Freunde, Familie oder Arbeitskollegen – jeder erfolgreiche Tipp wird von uns mit 1.000 Euro belohnt.“ Ein Anruf oder eine E-Mail an Schmid Immobilien genügt.

Über Schmid Immobilien

Schmid Immobilien ist seit vielen Jahren fest in Nagold verwurzelt und bekannt für schnellen, modernen und transparenten Service. „Wir wissen, dass ein Immobilienverkauf oft eine große Entscheidung ist“, so Geschäftsführer Christian Schmid. „Deshalb steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt.“ Entsprechend großen Wert legt das gesamte Team auf Transparenz und Schnelligkeit bei seiner tagtäglichen Arbeit. So können sich Verkäufer und Käufer auf eine professionelle und persönliche Betreuung verlassen, bei der alle Schritte klar kommuniziert werden. Ein wichtiger Baustein, der jedem zugänglich ist, sind in diesem Zusammenhang die Sozialen Medien. Auf Instagram gibt das Team spannende Einblicke hinter die Kulissen und zeigt, wie bei Schmid Immobilien gearbeitet wird. Auf dem Account – zu finden unter @schmidimmonagold – finden sich nützliche Tipps rund um das Thema Immobilie, es gibt News und erste Eindrücke von spannenden Projekten und immer wieder Impressionen vom Büro in der Nagolder Innenstadt. Alles wird transparent und offen mit der Community geteilt. So lernen Abonnenten das Team noch besser kennen und erleben hautnah, was aktuell passiert.

Autor: Jacqueline Geisel Fotos: Schmid Immobilien