Herr Gutbrod, Sie sind seit 2009 Bürgermeister von Kippenheim. Was gefällt Ihnen so sehr in der Gemeinde?

Mir gefällt die Mischung aus aktiver Bürgerschaft, konstruktivem Gemeinderat, funktionierender Verwaltung und starker Wirtschaft sehr gut. In meiner Gemeinde lässt sich etwas bewegen und die Menschen lassen sich von guten Ideen auch überzeugen. So haben wir beispielsweise das neue Bürgerhaus als neues Aushängeschild der Gemeinde und großes Gemeinschaftswerk aller Bürger kürzlich eröffnet.

Was unterscheidet Kippenheim und seinen Ortsteil Schmieheim von anderen Gemeinden in der Region?

Jede Gemeinde hat sicherlich Ihren Charme. Kippenheims Lage zwischen Rhein und Reben gefällt mir besonders, die Natur liegt direkt vor der Haustür. Aber man hat gleichzeitig alles, was man zum Leben braucht, direkt im Ort. Freizeitangebote, Arbeitsplätze, nette Menschen.

Der Kippenheimer Bürgermeister Matthias Gutbrod Foto: Gemeinde

Welche Ausflugsziele würden Sie empfehlen?

Die Haselstaude und der Vogesenblick sind sicherlich eine Wanderung wert. Auch das Schloss in Schmieheim, die ehemalige Synagoge oder das Schwimmbad sollte man in der Freizeit einmal besuchen. Ein Geheimtipp könnte auch der Auwaldsee sein, ein echtes Idyll, das nicht jeder kennt.

Welche Veranstaltungen sollte man unbedingt einmal besucht haben?

Das Weinfest hat eine 70-jährige Tradition, darauf sind wir besonders stolz und ein Besuch lohnt sich, gerade in diesem Jahr auf dem neuen Festplatz mit neuem Konzept. Das sollte sich kein Bürger in diesem Jahr entgehen lassen.

Wie steht es in der Gemeinde Kippenheim um das Gewerbe?

Das Gewerbe ist gut und nachhaltig aufgestellt. Wir haben viele erfolgreiche Firmen in unserer Gemeinde. Wir wollen aber nicht um jeden Preis Gewerbegebiete aus dem Boden stampfen, sondern wollen vornehmlich unsere heimischen Betriebe und Handwerker unterstützen. Das funktioniert sehr gut.

Möchten Sie den LZ-Lesern etwas mit auf den Weg geben?

Kippenheim hat viel zu bieten, besonders der Freizeitwert ist sehr hoch. Besuchen Sie uns gerne und entdecken Sie vor allem die Orte in der nahen Natur – es lohnt sich.

Info: Was die Gemeinde liebens- und lebenswert macht

Egal, ob es um die zahlreichen Touristen oder um die mehr als 5000 Einwohnern in Kippenheim geht: Für jeden ist in der idyllischen Gemeinde gesorgt. Durch die Vorgebirgslage ergeben sich malerische Wanderwege – perfekt für einen Ausflug mit der Familie. So auch die insgesamt neun Spielplätze, die vier Sportplätze oder ein Besuch im Kippenheimer Freibad. Wer nicht nur Urlaub in der Gemeinde macht, sondern fester Teil Kippenheims sein möchte, darf sich auf eine ausgebaute Infrastruktur freuen. Kindergärten, Grundschulen, eine Volkshochschule und ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Groß und Klein. Und auch für die Ältesten ist gesorgt: Die Seniorenwohnanlage bietet das optimale Umfeld, um seinen Lebensabend zu verbringen.