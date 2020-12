Anzeige "Die Nähe ist unsere Stärke"

Ob es ohne Corona noch besser geworden wäre, darüber zu spekulieren ist müßig. Gewiss, zu Anfang des Jahres nahm sich das bevorstehende Event-Geschäft mit der Handball- und Basketball-Bundesliga, mit Festivals, Konzerten und Stadtfesten extrem vielversprechend aus. Dann kam alles anders: Am 10. März war das Event-Geschäft gestorben – und am 15. März, früher als jeder andere, konnte "Be Save" erste Hygiene-Konzepte für Krankenhäuser und Pflegeheim vorweisen. Eingangskontrollen, Schleusen, Testzelte – all das wollte geplant, der Einsatz von Zelt- und Messebauer, Lieferanten und medizinischem Personal initiiert beziehungsweise koordiniert sein; "Be Save" besaß dafür die Leute, die Kontakte und das Know-how. "Andere wussten sicher auch, wie es geht", sagt Geschäftsführer Markus Ringle. "Aber wir wussten, wie es schnell geht. Und Eile tat Not."