Anzeige: Die nächste Generation übernimmt den Gasthof „Adler“ auf dem Fohrenbühl

„Wir wollen das bewährte Konzept beibehalten und unseren Gasthof als einen Ort weiterführen, an dem Tradition und Moderne harmonisch ineinandergreifen und sich die Menschen wie zu Hause fühlen dürfen“, versichert Jessica Winkler. Die Tochter des bisherigen Wirtepaars und ihr Mann Markus Winkler arbeiten schon seit mehr als elf Jahren im elterlichen Betrieb. Zuvor haben die beiden nach ihrer Ausbildung in renommierten Häusern wie Dollenberg, Schwarzer Adler und Elztalhotel wertvolle Erfahrungen gesammelt. Die beiden wissen, worauf es ankommt: Gastfreundschaft, Herzlichkeit, natürlich eine hervorragende Küche und vor allem ein erstklassiges Team.

„Es ist wie nach Hause kommen“

„Es ist wie nach Hause kommen“: So haben sich schon viele Gäste des Gasthofs „Adler“ auf dem Fohrenbühl geäußert. Und das soll auch so bleiben.

„Die ganze Familie und unsere Freunde geben uns viel Rückhalt. Bei uns halten alle zusammen“, sagt der neue Chef Markus Winkler. Hierzu zählen auch seine Eltern aus dem Erzgebirge, die ihn schon mit 15 Jahren bestärkt haben, nach Stuttgart zu gehen, um dort die Karriere in der Gastronomie zu starten. Auch der Bruder von Seniorchefin Edeltraud Moosmann, Kurt, sowie seine Frau Ingrid stehen dem Familienbetrieb zur Seite.

Moosmanns bleiben dem Adler-Team treu

Karl-Josef Moosmann – vielen als „Bubi“ bekannt – und seine Frau Edeltraud werden natürlich auch in Zukunft das Adler-Team mit vollem Herzblut unterstützen. So auch Manuela Wurzer, die Schwester von Jessica Winkler: „Genau so werde ich, gemeinsam mit meinem Mann Harti, den Familienbetrieb weiterhin wie gewohnt mit vollem Einsatz stärken.“ Im Übrigen ist auch schon die nächste Generation mit an Bord; Emilia und Samuel Winkler sowie Celine Wurzer mit Freund Vasi stehen dem Familienbetrieb zur Seite.

Wie eine große Familie

Insgesamt zählen heute mehr als 30 engagierte Menschen zum Adler-Team. „Das ist unser ganzer Stolz, gerade in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels. Unser Team ist wie eine große Familie und jeder Einzelne davon unglaublich wichtig. Ein riesiges Danke an unser Team, mit dem wir positiv und gestärkt in die Zukunft gehen“, so Jessica und Markus Winkler.

Dank an die Gäste für die Treue

Eines ist Edeltraud und Bubi ein großes Anliegen: „Wir möchten uns bei allen unseren Gästen für ihre Treue über all die Jahre und die vielen unvergesslich schönen Momente der Gastfreundschaft bedanken. Nicht zu vergessen sind Lieferanten und Geschäftspartner, auf deren Zuverlässigkeit und hochwertige Produkte wir uns täglich verlassen können“, sagt Bubi Moosmann. „Ein besonderes Dankeschön an unser fleißiges Team, mit dessen Professionalität, Leidenschaft und Herzblut wir jeden Tag aufs Neue genussvolle Momente für unsere Gäste schaffen können“, so Edeltraud Moosmann. Beide Senioren freuen sich, auch weiterhin dabei zu sein.

Die Übernahme am 1. Juli 1982

Am 1. Juli 1982 übernahmen die beiden die Leitung des „Adlers“, den zuvor Bubis Eltern Sofie und Adolf Moosmann geführt hatten. Der „Adler“ wurde für Karl-Josef und Edeltraud Moosman schnell zum Lebensinhalt – auch wenn die gebürtige Reichenbacherin sich anfangs erst einmal „in der Fremde“ zurechtfinden musste.

Und übrigens: Die Rezepte von Sofie werden heute noch im „Adler“ – mittlerweile vom neuen Küchenchef Thomas Brohammer, Souschef Michael Staiger und ihrem Team – gekocht. Die traditionellen Gerichte aus der Heimatküche wie Spätzle, Bälle, Kartoffelsalat und Eisgugelhupf bis zum Kuchen schätzen die Gäste sehr. „Gut essen und wohlfühlen“ lautete schon immer das Erfolgsrezept, und das gilt bis zum heutigen Tag.

Stetig renoviert und gebaut

In den 42 Jahren haben Bubi und Edeltraud Moosmann einiges im „Adler“ bewegt. Es wurde stetig renoviert und neu gebaut. Hier gilt den heimischen Handwerkern ein großes Dankeschön der Familie.

Nun ist die Übergabe an die nächste Generation geglückt. „Wir sind stolz, dass wir den Adler als gesundes Unternehmen übergeben können“, so die Senioren. Den Ball nimmt Jessica Winkler gerne auf: „Wir danken Mama und Papa für das uns entgegen gebrachte Vertrauen.“

Nun hofft das neue Wirtepaar, dass die Gäste dem Adler auch weiterhin ihr Vertrauen schenken. Die Tradition bleibt auf jeden Fall erhalten.