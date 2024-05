Am Donnerstag, 30., und Freitag, 31. Mai, sowie am Sonntag, 2. Juni, wird auf dem Festplatz Brühl Musik, Party und gute Laune geboten. Das Kult-Bier-Fest startet mit einem Blasmusik- und Familientag. Zum Fassanstich mit der Hochdorfer Kronenbrauerei kommt die Hopfenkönigin.

Zu ihrem Kult-Bier-Fest lädt die Musikkapelle Eutingen für Donnerstag, 30., und Freitag, 31. Mai, sowie für Sonntag, 2. Juni, auf den Festplatz Brühl in Eutingen ein. Festauftakt ist an Fronleichnam mit einem Blasmusik- und Familientag der Eutinger Musikkapelle.

Bierspezialitäten und viele leckere Speisen

Bürgermeister Markus Tideman und Familie Haizmann von der Hochdorfer Kronenbrauerei werden mit Hopfenkönigin Anna Luginsland gegen 11.30 Uhr mit dem Fassanstich das Kult-Bier-Fest eröffnen. Für die Gäste hält die Musikkapelle Eutingen das Kult-Bier aus dem Pitcher und weitere Hochdorfer Bierspezialitäten, dazu Weine und andere Getränke bereit.

Eine Spielwiese für die kleinen Festbesucher

Während des gesamten Fests können Hochdorfer Bierclubmitglieder ihre Freimarken einlösen.Zum Mittagessen gibt es neben Pommes, Rote Wurst und Falafel mit buntem Salatteller, das Eutinger Riesenschnitzel sowie Maultaschen und Weiße Bratwürste mit Kartoffelsalat. Nachmittags werden Kuchen, Torten und Kaffee angeboten.

Während des Fassanstichs und um die Mittagszeit spielt bis gegen 13.30 Uhr der Musikverein Röt-Schönegründ, bis ihn um 14 Uhr die Steinachtal-Musikanten ablösen. Ab 16.30 Uhr unterhält der Musikverein Göttelfingen die Festbesucher. Die kleinen Besucher können sich auf der Spielwiese mit Geräten aus dem Spielmobil, in einer Hüpfburg, beim Kinderschminken und an der Buttonmaschine die Zeit vertreiben.

Ab 19 Uhr können die Besucher bei freiem Eintritt die Blaskapelle Blowfeld, die neben böhmisch-mährischen Stücken auch Party- und Stimmungsblasmusik bietet, genießen und sich an der Musiker-Bar die Getränke schmecken lassen.

„Next Generation Party“ mit reichlich cooler Musik

Am Freitag findet zum dritten Mal die „Next Generation Party“ mit dem Bauwagen Eutingen statt. Ab 19 Uhr sind Junge und Junggebliebene eingeladen, zu cooler Musik zu tanzen und zu feiern. Den Start der Partynacht übernimmt DJ Peaceman, gefolgt von Felix Harrer, bekannt als „Der Volks- DJ“.

Das Getränkeangebot wird an diesem Abend um verschiedenste Bargetränke erweitert. Neu ist die Cocktail-Bar außerhalb des Festzelts. Für den Hunger zwischendurch hält die Partyküche Pommes, Curry Wurst und Rote Wurst vom Grill sowie Leberkäswecken bereit.

Trachtentag beendet das dreitägige Fest

Mit dem Trachtentag am Sonntag schließt die Musikkapelle Eutingen ihr dreitägiges Kult-Bier-Fest ab. Zum Frühschoppen spielt ab 11.30 Uhr der Musikverein Hailfingen. In der Musikerküche werden Schweinebraten mit hausgemachten Knödeln, Schnitzel mit Pommes oder Salat, aber auch Rote Wurst und Pommes zubereitet. Während sich die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen ab 13.30 Uhr von den Mukis – dem Musikernachwuchs der Musikkapelle Eutingen – unterhalten lassen, können die kleinen Besucher an der Button-Maschine ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Weitere Spielangebote mit Kinderbetreuung sorgen den ganzen Sonntag über für jede Menge Spaß.

Ab 14.30 Uhr nimmt der Musikverein Weitingen auf der Bühne Platz und sorgt noch einmal für beste Stimmung, bevor das Fest gegen 18 Uhr ausklingt.