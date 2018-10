Anzeige Die Männer zwischen den Bühlen pflegen den Gesang

Das Jahr 2018 wird für den Männergesangverein Obernheim durch das 125-jährige Bestehen geprägt – ein guter Grund zum Feiern. Schon im Herbst des Jahres 1891 hatten sich sangesfrohe und musikliebende Männer zusammengefunden, um in ihrer Heimatgemeinde Obernheim dem Chorgesang eine Heimat und Pflegestätte aufzubauen.

Die Chronik nennt in diesem Zusammenhang die Namen der 17 Gründungsmitglieder, die den Gesangverein ins Leben gerufen haben. Am 15. Januar 1893 gründeten die Sänger Josef Helble, Matthias Baisch, Josef Essigbeck, Andreas Gehring, Ignaz Gehring, Josef Gehring, Melchior Gehring, Anton Helble, Thomas Helble, Kaspar Henne, Christian Moser, Eduard Moser, Eneran Moser, Franz Moser, Fritz Sauter, Simon Sauter und Karl Wohlfahrt die "Harmonie". Bei den 17 Männern ist es jedoch nicht geblieben, der Verein zählt heute stolze 30 Sänger, wobei der Jüngste 18 Jahre und der Älteste 82 Jahre alt ist.

Der Jubiläumsabend am Samstag, 13. Oktober, steht unter dem Motto "Männer und Frauen". Dabei ist folgender Programmablauf geplant: Um 18 Uhr findet ein Festakt mit Stehempfang im Bürgersaal statt. Die Begrüßung übernimmt der Vorsitzende Jürgen Dreher. Im Anschluss sind Ansprachen von Bürgermeister Josef Ungermann, dem stellvertretenden Verbandspräsident des Chorverbandes Zollernalb, Walter Heilig, sowie der Vorstände der örtlichen Vereine geplant. Um 20 Uhr beginnt dann der Konzertabend mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Dreher. Mitwirkende sind an diesem Abend der Gesangverein Eintracht Geislingen unter der Leitung von Cordula Bieber und der MGV Obernheim unter der Leitung von Cordula Bieber. Am Klavier begleitet werden die Sänger von Sigrun Pfeil. Außerdem trägt die Theatergruppe "Unter der Laterne" mit den Kabarettisten Gabriele Gatzweiler und Christoph Holbein Sketche bei. Für Speis’ und Trank ist an diesem Abend ebenfalls gesorgt.