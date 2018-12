Anzeige Die lebende Krippe ist das Markenzeichen

Weihnachtsbäume, Misteln, Liköre und Gebäck wechseln sich mit Imbissbuden ab, denn an einem Markttag fordern auch Gaumen und Magen ihr Recht ein. In diesem Jahr haben die Heselwanger Konfirmanden im evangelischen Gemeindehaus eine Aufwärmstube mit Kaffee und Kuchen eingerichtet, und in den anderen Räumen gibt es kunsthandwerkliche Artikel, Bilder und eine Buchpräsentation.

Die Gestalter des Nikolausmarkts sind auch in diesem Jahr wieder bemüht, mit einem erlebnisreichen und dennoch besinnlichen Markttag aufzuwarten, Groß und Klein mit Darbietungen in ihren Bann zu ziehen, und das Erlebte nachwirken zu lassen.

Im Rahmenprogramm unterhält ab 12.30 Uhr die Blockflötengruppe und ab 14 Uhr die Jugendkapelle des Musikvereins Heselwangen.

Um 15 Uhr gibt es ein Grußwort des Ortsvorstehers, danach kommt der Nikolaus. Ab 16 Uhr tritt der Sängerbund Heselwangen auf, um 17.30 Uhr gibt es ein Schattenspiel, um 18.45 Uhr ist Alphornblasen, und um 19.15 Uhr kommt zum Abschluss des Rahmenprogramms der Nachtwächter.