Das Original-Manuskript der Chronik Marschalkenzimmerns, das der evangelischen Kirchengemeinde gehört, gibt es in Buchform. Friedrich August Köhler verfasste die Ortschronik in der damals gebräuchlichen deutschen Schrift. Auf Wunsch der Ortsverwaltung Marschalkenzimmerns hat Archivar Armin Braun die Köhler’sche Chronik in die heutige Schrift übertragen.

Köhler forschte nach

Köhler, der als Theologe eine besondere Vorliebe für Geographie und Geschichte hatte, bezog sich bei seinen Ortsbeschreibungen nicht nur auf bereits gedruckte Nachschlagewerke, sondern benutzte auch Pfarrarchive, Gemeinderegistraturen oder Privatarchive. Allerdings bedauert er in seinem Vorwort zur Marschalkenzimmerner Chronik, dass viel Archivmaterial unter anderem durch den 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648 verloren gegangen war.

Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert

In Sulz konnte er einiges über diese schreckliche Zeit herausfinden. Die meisten Notizen darüber wären aber wohl in Dornhan zu finden gewesen, wie er mutmaßt, nur seien diese durch den dortigen Stadtbrand 1718 vernichtet worden. Einen Vorwurf richtet er jedoch an seine „Vorfahren im Pfarramte“: Sie hätten für die Geschichtsforschung weit mehr leisten können. Köhler schreibt: „So lükenvoll auch die nachfolgende Geschichte seyn mag, so bleibt ihr dennoch das Verdienst des ersten Versuchs einer Geschichte von Marschalkenzimmern.“

Ersterwähnung als „Cimbern“ im Jahr 1275

Erstmals urkundlich wird Marschalkenzimmern beziehungsweise „Cimbern“ 1275 im Zusammenhang mit der Pfarrei erwähnt. Darauf bezieht sich nun auch das Dorfjubiläum. Es ist anzunehmen, dass Marschalkenzimmern jedoch viel älter ist, nur gibt es darüber nichts Schriftliches.

Kriegs- und Pestzeiten

Ein einschneidendes Ereignis der Dorfgeschichte war, wie überall in der Region, der 30-jährige Krieg - eine Schreckenszeit. Es gab Überfälle und Brandschatzungen. Viele Einwohner flüchteten nach Sulz, Dornhan und in andere Orte. „Unser Zimmern blieb geraume Zeit fast ganz öde und unbewohnt“, berichtet Köhler. Hinzu kam die Pest: „Sie wüthete so im Orte, dass wenn sechs oder sieben Bürger abends zusammen kamen, sie bei dem Heimgehen auf immer Abschied von einander nahmen und des anderen Morgens vier bis sechs davon todkrank oder gar tod lagen, auch nur 14 Bürger im Orte übrig blieben.“ 1645 zählte Marschalkenzimmern dann wieder 70 Menschen.

Köhler berichtet in seiner Chronik über Hagelunwetter, „Hundewuth“, Wölfe, tragische Schicksals- und Unglücksfälle, Mord und Sittenverfall.

Ernteausfälle und Hungersnot.

Die schlimmen Jahre zwischen 1816 und 1818 hat er selbst erlebt. Das Wetter schlug nach einem verheerenden Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815 (das konnte Köhler allerdings nicht wissen) Kapriolen, es herrschte aufgrund von Ernteausfällen eine furchtbare Hungersnot.

Über die Ortsgeschichte Marschalkenzimmerns hält Kreisarchivar Armin Braun am Sonntag, 13. Juli, in der Pause der Musikgruppe „Polka7“ gegen 13 Uhr/13.30 Uhr den Festvortrag „Marschalkenzimmern – von der Spätantike bis zur Eingemeindung“. Er bezieht damit auch die alemannisch/fränkische Zeit mit ein.