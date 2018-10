Anzeige Die junge Kulturwoche wird das Event 2018

"Juwel – die etwas andere Location" ist quasi das größte Wohnzimmer der Stadt in Margrethausen und dort Schauplatz zweier "Rock meets Trödel"-Events: Am Mittwoch, 31. Oktober, ab 20.30 Uhr rockt dort "Wilde Hilde" und am Samstag, 3. November, ab 20.30 Uhr "Fallen Treez" – beide Male bei freiem Eintritt.

Kino-Leinwand wird zum Spielkonsolen-Display

Die Leinwand des Capitol Filmpalasts wird zum Display in der Fifa Gaming Night am Dienstag, 30. Oktober, ab 17.30 Uhr: Für das Mega-Konsolenspiel ist Anmeldung erforderlich. Das gilt ebenfalls für den "Youtube-Workshop" am Montag, 29. Oktober, ab 10 Uhr in der Technologiewerkstatt in Tailfingen mit Tim Maier und für den Schreibworkshop am Mittwoch, 31. Oktober, ab 10.30 Uhr und ab 13 Uhr in der Technologiewerkstatt mit der rasenden Reporterin des Schwarzwälder Boten, Karina Eyrich – besser bekannt als Karina Kolumna.

Noch nicht verraten wird, was sich hinter der "Veranstaltung ohne Namen" verbirgt, die am Samstag, 27. Oktober, um 11 Uhr auf dem Wochenmarkt Ebingen beginnt. "badkap"-Fans dürfen sich auf ein "Laser und Sound-Badeevent" am Freitag, 2. November, ab 18 Uhr freuen und alle, die fit bleiben oder werden wollen, auf "Young and Fit", den Fitnesstag mit Stefan Orth und Meli Hoess am Samstag, 3. November, ab 10 Uhr bei "bestform-fitness".

Besonders cool verspricht die "Silent Party" im Schiller am Samstag, 3. November, ab 21 Uhr in der Ebinger Schillerstraße zu werden: Drei DJs schicken dort Hip Hop, House und "All Mixed Up"-Musik auf 200 Kopfhörer. Nur getanzt wird laut!

Im Bildungszentrum in Ebingen dürfen sich die jüngsten #kulturundso-Gäste auf Unterhaltung nach ihrem Geschmack freuen: Am Samstag, 27. Oktober, ab 14.30 Uhr spielt das Theater "Valenti.Ko" "Das kleine Ich bin ich" für Kinder ab drei Jahren. Kinder von neun bis zwölf Jahren gehen dort am Freitag, 2. November, ab 19 Uhr in die "Gangster School". und ein Tanz- und Erzähltheater lässt dort am Samstag, 3. November, ab 15 Uhr "Die Wasserfee" tanzen. Zum Abschluss der jungen Kulturwoche geben die Schüler von Lisa Livingston von der Musik- und Kunstschule Albstadt ein Konzert mit dem Titel "Pop macht Spaß" am Samstag, 10. November, im evangelischen Gemeindehaus Spitalhof in Ebingen.

Übrigens: Ein Event ist zum Mitmachen für alle gedacht: Der Sofa-Gammel-Tag am Sonntag, 28. Oktober: Jeder darf dann sein witzigstes Sofa-Gammel-Selfie machen und unter #kulturundso18 hochladen.

Weitere Informationen: und Anmeldungen unter Telefon 07431/160-12 04 in der Tourist Information im Rathaus Albstadt sowie unter #kulturundso18