Anzeige Die Innenstadt erstrahlt im Lichterglanz

Im vorweihnachtlichen Glanz werden sich der heimische Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister sowie weitere Aktivisten mit viel Unterhaltung und Fachkompetenz vorstellen. Das Einkaufsevent entwickelte sich zu einem wahren Besuchermagnet. Besonders der Einzelhandel stellt sich hier in seiner ganzen Stärke vor. Nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern auch viele Gäste aus der Umgebung werden die festlich hergerichteten Geschäften, Stände und Attraktion würdig umrahmen. Schwedenfeuer, Feuerkörbe gepaart mit einer innovativen Festbeleuchtung sorgen für eine einmalige Atmosphäre.

Das Organisationsteam des örtlichen Einzelhandels mit Ellen Brüner von Schmuck & Edelsteine, die Goldschmiedemeisterin Janine Lorang von Juwelier Lorang, die stattliche geprüfte Podologin Roswitha Fabig-Sobott und Gerhard Bombeiter vom Schuh-Sport - Outdoor Fachgeschäft bringt die unterschiedlichen Teilnehmer zu dieser gemeinsamen Veranstaltung eine Woche vor dem ersten Advent zusammen.

"In diesem Jahr gibt es einige neue Attraktionen", freut sich Ellen Brüner, die ihr 15-jähriges Geschäftsbestehen feiert, auf diese neue Auflage am Samstag. Der Bräunlinger Herbert Heine, der mit seiner Werbeagentur neu vertreten ist, wird einen Heißluftballon am Boden leuchten lassen.