Anzeige Die HSG Rottweil freut sich auf die Landesliga

Wir haben uns dieses Ziel vor der Saison gesetzt und die junge Mannschaft hat diese Vorgaben toll umgesetzt", zeigte HSG-Trainer Jochen Barth voller Stolz auf. Zudem schaffte die zweite Mannschaft in der Bezirksklasse den zweiten Platz und die dritte Mannschaft (Kreisliga A) und vierte Mannschaft (Kreisliga B) schaffen jeweils die Meisterschaft und die A-Junioren rundeten mit einem dritten Platz in der Oberliga die tolle Saison der HSG Rottweil ab.

Vor der Saison war klar, sollte das Unternehmen "Landesliga-Aufstieg" daneben gehen, würden einige der jungen Talente der HSG, die schon vor dieser Saison im Blickfeld vieler höherklassigeren Mannschaften waren, wohl den Verein verlassen. Und das HSG-Team fand gut in die Saison, blieb allerdings auch vom großen Verletzungspech der Vorjahre verschont. So gab die junge HSG-Mannschaft in der Vorrunde lediglich einen Punkt ab, beim 28:28 im Spiel beim Tabellendritten TV Streichen. Danach wurde der härteste Konkurrent, die TV Aixheim, mit 32:29 geschlagen. Mit 21:1-Punkten war die Vorrunde dann auch imponierend.

Eindrucksvoll war dann die Leistung im Heimspiel gegen den TV Streichen, als die HSG dem Tabellendritten beim klaren 33:21-Sieg nicht den Hauch einer Chance ließ. "Diese Mannschaft gehört in die Landesliga", sprach Streichens Trainer Dominik Koch damals nach dem Spiel anerkennend von der Leistung der Rottweiler Mannschaft. Am 17. März stand dann das Duell beim Tabellenzweiten TV Aixheim an und dabei erwischte die HSG einen rabenschwarzen Tag und unterlag mit 16:30 deutlich. Dies sollte aber die einzige Niederlage im gesamten Saisonverlauf bleiben. "Ich habe damals Fehler gemacht und die Mannschaft hat nicht ihren besten Tag erwischt. Wir wussten aber, dass wir es immer noch selbst in der Hand hatten die Meisterschaft zu erringen", stellte Trainer Jochen Barth fest und es war dann beeindruckend wie sich die HSG, nach dieser Abfuhr beim TV Aixheim, schnell wieder berappelte und in die Spur fand. Schon eine Woche später beim 40:28-Kantersieg zeigte die Mannschaft, dass sie wieder auf Meisterschaftskurs war. "Es war insgesamt einfach toll, wie die Mannschaft mit dem Druck umgegangen ist und unsere A-Jugendspieler mit der Doppelbelastung an den Wochenenden auch immer noch in der Oberliga gefordert zu sein", zeigte der Rottweiler Trainer anerkennend auf.