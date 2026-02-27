Hopfen ist in Hochdorf, aber auch weit über den Nagolder Stadtteil hinaus in der Region präsent. Der Hopfengarten am Ortseingang ist ein Blickfang mit Bezug zu einer alten, regionalen Tradition. Zu verdanken ist das der Hochdorfer Kronenbrauerei, die als Familienunternehmen - ebenfalls mit langer Tradition - mit einem Gespür für Nachhaltigkeit sowie Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis heute unterschiedliche Bierspezialitäten braut. Dieses Erbe präsentiert Familie Haizmann regional bei verschiedenen Gelegenheiten. Erst vor kurzem zog der Stand der Hochdorfer Kronenbrauerei auf der Messe in Stuttgart viele Blicke auf sich.
Mit leuchtenden Augen und Staunen im Gesicht, neugierig, was es mit den Bildern selten gewordener, grüner Pflanzen und den eigentümlich geformten Lampen auf sich hat, blieben viele Besucher der Fachmesse INTERGASTRA an dem liebevoll gestalteten Stand des Hochdorfer Teams stehen. Hier zeigte sich in vielen Details der Bezug der Kronenbrauerei zu einem ihrer wichtigsten Rohstoffe: dem Hopfen. Denn Familie Haizmann weiß nicht nur, wie wichtig dieser für ein gelungenes Bier ist. Die regionale Brauerei ist auch eine von gerade einmal zwei in ganz Deutschland, die noch einen eigenen Hopfengarten unterhält. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das die Besucher der Messe faszinierte - und als Einstieg für viele angeregte Gespräche über die Kunst des Bierbrauens diente. Einige der Fachleute aus Hochdorf, darunter Braumeister und Biersommeliers, standen den neugierigen Männern und Frauen für Fragen zur Verfügung. Am besten erklärten sich die Besonderheiten des Hochdorf er Bieres natürlich bei einem Glas frisch gezapftem Gerstensaft.