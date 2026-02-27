Hopfen ist in Hochdorf, aber auch weit über den Nagolder Stadtteil hinaus in der Region präsent. Der Hopfengarten am Ortseingang ist ein Blickfang mit Bezug zu einer alten, regionalen Tradition. Zu verdanken ist das der Hochdorfer Kronenbrauerei, die als Familienunternehmen - ebenfalls mit langer Tradition - mit einem Gespür für Nachhaltigkeit sowie Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis heute unterschiedliche Bierspezialitäten braut. Dieses Erbe präsentiert Familie Haizmann regional bei verschiedenen Gelegenheiten. Erst vor kurzem zog der Stand der Hochdorfer Kronenbrauerei auf der Messe in Stuttgart viele Blicke auf sich.

Mit leuchtenden Augen und Staunen im Gesicht, neugierig, was es mit den Bildern selten gewordener, grüner Pflanzen und den eigentümlich geformten Lampen auf sich hat, blieben viele Besucher der Fachmesse INTERGASTRA an dem liebevoll gestalteten Stand des Hochdorfer Teams stehen. Hier zeigte sich in vielen Details der Bezug der Kronenbrauerei zu einem ihrer wichtigsten Rohstoffe: dem Hopfen. Denn Familie Haizmann weiß nicht nur, wie wichtig dieser für ein gelungenes Bier ist. Die regionale Brauerei ist auch eine von gerade einmal zwei in ganz Deutschland, die noch einen eigenen Hopfengarten unterhält. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das die Besucher der Messe faszinierte - und als Einstieg für viele angeregte Gespräche über die Kunst des Bierbrauens diente. Einige der Fachleute aus Hochdorf, darunter Braumeister und Biersommeliers, standen den neugierigen Männern und Frauen für Fragen zur Verfügung. Am besten erklärten sich die Besonderheiten des Hochdorf er Bieres natürlich bei einem Glas frisch gezapftem Gerstensaft.

So entstanden zahlreiche Gespräche zwischen Besuchern und Mitarbeitern über Hopfen Rohstoffe, die Tradition des Unternehmens und das Bier an sich. Viele nahmen sich Zeit, Geruch, Farbe und Geschmack des Bieres intensiv auf sich wirken zu lassen. Dabei entdeckten bereits überzeugte Hochdorfer-Kunden noch so manche neue Facette an ihrem Lieblingsbier. Auch Interessierte von weiter weg, die bisher noch keine Berührungspunkte mit der Kronenbrauerei hatten, kamen auf den Geschmack.

Von Stuttgarter Messen bis Hochdorfer Hopfenfest

Es sind Gelegenheiten wie diese, bei denen die Mitarbeiter der Brauerei auch außerhalb ihres Arbeitsalltags aufblühen und ihre Begeisterung für ihren Beruf sowie das regionale Bier mit anderen Menschen teilen können. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit und Abwechslung zugleich, ihren Arbeitgeber in der Öffentlichkeit zu vertreten. Das tun sie bei Messen wie der INTERGASTRA und der SlowFood sowie dem landwirtschaftlichen Hauptfest in Stuttgart. Dazu kommen Veranstaltungen rund um Nagold. Die wohl bekannteste ist das Hochdorfer Hopfenfest, das immer im August auf dem Brauereigelände stattfindet. Auch an der langen Nacht der Werkstätten in Nagold ist die Kronenbrauerei beteiligt. Brauereibesichtigungen sind eine gute Gelegenheit, Bier von einer ganz anderen Seite zu erleben. Und dank des Bierclubs können Kunden ihrer Ver-bundenheit zum Familienunternehmen Ausdruck verleihen. Darüber hinaus ist die Kronenbrauerei bei zahlreichen Vereinsveranstaltungen, im Getränkefachhandel und im Einzelhandel mit ihrem Bier und ihrem Veranstaltungsservice präsent.

Das Beste Helle in Deutschland kommt aus Hochdorf

Im Rahmen ihrer Internationalen Qualitätsprüfung für Bier und Biermischgetränke 2025 hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) honorierte die Experten-Jury besondere Rezepturen und Qualitäten, welche die Geschmacksvielfalt und Kreativität der Brauereien auszeichnen. In der Kategorie „Bestes Vollbier hell" siegte die Hochdorfer Kronenbrauerei mit ihrem „Hochdorfer Kronenbräu Helles" das mit dem Titel „Bestes Helles Deutschland im DLG-Test 2025" ausgezeichnet wurde.

Das Helle wird aus 100 Prozent regionalem, QZBW-zertifiziertem Braugetreide und mit Hochdorfer Aromahopfen gebraut - Zutaten, die es so nicht zu kaufen gibt. „Wichtig ist für uns die klassische kalte Gärführung und die perfekte Lagerdauer des Bieres, damit es seinen Geschmack voll ausbilden kann", erklärt Biersommelier Dr. Moritz Krahl. ,,Unsere eigene Reinzuchthefe ist ein weiterer wichtiger Bestandteil dieses Bieres, dazu kommt Leidenschaft fürs Bierbrauen. Es gibt einfach nichts Besseres als was Gutes." Ein kleiner Extra-Tipp vom Fachmann: Das Helle eignet sich besonders gut für Biergartenküche und bodenständige, regionale Gerichte, da es die Speisen begleitet, ohne sie zu dominieren. Beispielsweise ein Vesperteller, Schweinebraten, gegrilltes Fleisch oder Gemüse, milder Käse oder auch ein Apfelstrudel.

übrigens: Wer auf Alkohol verzichten möchte, kann sich trotzdem an dem Geschmack des preisgekrönten Hellen erfreuen. Das Kronenbräu Helles gibt es nämlich auch alkoholfrei.

An warmen Tagen erfrischt das Naturradler von Hochdorfer besonders gut. Wie so mancher Besucher der INTERGASTRA begeistert erzählte, ist es für ihn - und sie - das beste Radler am Markt. Es geht eben nichts über die Kombination von schmackhaftem Bier mit natürlicher Zitronenfrische.

Autor / Fotograf: Jacqueline Geisel