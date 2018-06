Anzeige Die Heuberger beim "Tap toe"

In der eigens für dieses Event aufgebauten "Kallenberg-Arena" neben der Schule beginnt am Samstag, 9. Juni, um 10 Uhr das erste Highlight des Festwochenendes, die 17. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf – bei freiem Eintritt! Über 70 Fahnenwerfer aus dem In- und Ausland haben sich zum Wettbewerb angemeldet; auf zwei Hochwurfanlagen werden in mehreren Altersklassen die neuen Weltmeister ermittelt – auch die Lokalmatadoren vom Fanfarenzug Nusplingen rechnen sich hier den einen oder anderen Platz auf dem Podest aus.

Die Siegeehrung geht um 16.30 im Rahmen der Eröffnungsfeier des 60. Landesverbandstreffen der Spielmanns- und Fanfarenzüge Baden-Württembergs über die Bühne, die um 16 Uhr beginnt. Ihr Schauplatz ist der überdachte Marktplatz vor dem Rathaus, der im Volksmund als "Heira-Platz" bekannt ist, ihr Höhepunkt die feierlichen Standartenübergabe durch die letztjährigen Ausrichter aus Blaubeuren an den Fanfarenzug Nusplingen. Landesverbandspräsident Klaus Günthner darf bei dieser Jubiläumsveranstaltung natürlich nicht fehlen.

Um 20 Uhr beginnt in der Kallenberg-Arena das "1.Heuberg-Tattoo", ein Musik- und Showspektakel, wie es der Heuberg wohl noch nicht erlebt hat. Zahlreiche renommierte Gruppen aus dem In- und Ausland haben ihr Kommen zugesagt; über 300 Akteure werden den Zuschauern eine Show der Extraklasse bieten – das Event ist seit Monaten ausverkauft. Neben der Musik sind Tanz und Akrobatik geboten; doch sind die Seele eines jeden Tattoos natürlich die Massed Pipes & Drums, die mit ihrer Dudelsackmusik stets für Gänsehautfeeling sorgen. Zur Zeit der Landsknechte bezeichnete "tap toe" übrigens den Moment, in dem die Marketender den Zapfhahn nach oben drehten – "Zapfhahn zu!" bedeutete Polizeistunde und Abmarsch zur Nachtruhe. In neuerer Zeit wurde der niederländische Ausdruck zu "Tattoo" verballhornt. Dieses Wort steht heute für Veranstaltungen mit militärmusikalischem Charakter und marschierenden Formationen.