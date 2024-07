Anzeige: Die Hausverwaltung Nagold ist mit ihrer Philosophie auf Erfolgskurs

„Hinter jeder Eigentumswohnungstecktein Mensch!" Mit diesem klaren Fokus auf eine kundenorientierte Hausverwaltung gründete Michelle Weiß vor etwa eineinhalb Jahren ihr eigen Unternehmen. In kürzester Zeit gelang es der zertifiziert Verwalterin, ein funktionierendes Team aufzubauen, eine fundierte Unternehmensphilosophie zu etablieren und eine Nische am Markt zu finden. Denn Verwalter wie die Hausverwaltung Nagold sind schwer zu finden.









Wieso? Weil das junge, vierköpfige Team Objekte jeder Größe in seine Obhut nimmt und damlt auf dem überfüllten Markt jedem die Chance gibt, sich in guten und kompetenten Händen zu wissen. ,,Unser Anspruch ist es, ein gutes Miteinander zu unterstützen und unseren Kunden die größtmögliche Transparenz zu bieten", betont Geschäftsführerin Michelle Weiß. Ein wichtiger Baustein hierfür ist die Digitalisierung, die bei der Hausverwaltung Nagold von Grund auf in die Prozesse und Kommunikation integriert ist. Über ein eigenes Portal können Kunden unkompliziert Kontakt aufnehmen und den Stand ihrer Anfrage sehen. Hier stehen alle wichtigen Dokumente und Informationen zur Verfügung - immer und überall.

Nichtsdestotrotz wissen die vier Powerfrauen: Persönlicher Kontakt ist unersetzlich. ,,Wenn Sie doch mal ein Anliegen haben, das Sie gerne persönlich besprechen möchten, sind wir natürlich immer für Sie da, versichert Michelle Weiß. ,,Diese Zeit können wir uns nehmen, da viele Anliegen direkt auf dem kleinen Dienstweg selbst erledigt werden können."