Anzeige "Die ganze Welt beneidet uns um euch"

Zukunftsfähigkeit

Der Erste Beigeordnete Lothar Kopf überbrachte die Glückwünsche der Stadt Oberndorf und des Gemeinderats. Nach der Devise von Konfuzius "Wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag deines Lebens mehr zu arbeiten" hätten sich die Handwerker für ihre Berufe entschieden. Kopf betonte die Zukunftsfähigkeit von Handel und Handwerk und rief zum Kampf gegen Facharbeitermangel und zu mehr gesellschaftlicher Wertschätzung auf. Ohne das Handwerk gebe es keine Lebensqualität.

Zwischenapplaus gab es für den Satz "Unser Land braucht Handwerker und nicht nur Akademiker!" Das Handwerk sei innovativ, nachhaltig, zukunftssicher und kreativ. Die Junghandwerker hätten eine große Hürde genommen, die Mut und Selbstvertrauen gebe, nun müssten sie sich den Anforderungen des Berufsweges stellen und hätten die besten Chancen, die Unternehmer von morgen zu werden.

Studiendirektor Rainer Leuthner, stellvertretender Schulleiter der Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil und Leiter der zweijährigen Berufsfachschule, ging auf die verstärkte Digitalisierung im Handwerk ein. Schadhafte Dächer könnten per Kameradrohne begutachtet und Leisten für orthopädische Schuhe über Nacht per 3-D-Drucker hergestellt werden. Doch könne weder ein Haus per App gestrichen noch eine Handwerksleistung aus dem Internet heruntergeladen werden, so dass "das Werk Ihrer Hände Arbeit etwas Einzigartiges, unersetzlich Wichtiges und Wertvolles" bleibe. Sein besonderer Dank im Namen aller beruflichen Schulen gelte allen Bildungspartnern sowie dem Kreis Rottweil als Schulträger, denn für die optimale Wissensvermittlung in Theorie und Praxis sei die moderne, zeitgemäße Ausstattung der Schulen unerlässlich. Er beendete sein Grußwort mit dem Wunsch "Bleiben Sie neugierig, bilden Sie sich weiter und haben Sie viel Freude an Ihrem frisch erlernten Handwerksberuf!".

Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, fesselte die Zuhörer mit einer unterhaltsamen Festansprache. Nach einem Streifzug durch die rauen Sitten der Freisprechung in den mittelalterlichen Zünften der Zimmerer oder Metzger, bei der die Gesellen unsanft auf der Hobelbank oder im Brunnen gelandet waren, wandte er sich mit sieben Ratschlägen für ihr künftiges Berufsleben an die Junghandwerker. Es ging um Beharrlichkeit, Ausdauer, Weiterbildung, den Einsatz von Kraftreserven, aber auch um Bodenhaftung, Dankbarkeit und die Weitergabe von Wissen. Zu jedem Tipp fand Möller passende Beispiele prominenter Persönlichkeiten aus Politik, Industrie und Wirtschaft, Antike, Sport und Kunst und wartete mit einer Fülle von wahren Begebenheiten, Zitaten, Lebensweisheiten und kleinen Anekdoten auf. "Setzt euch Ziele und Herausforderungen, strengt euch an" lautete eine der Aufforderungen, gefolgt von der Antwort des Erfinders Thomas Alva Edison auf die Frage, was ein wahres Genie ausmache: "99 Prozent Transpiration und ein Prozent Inspiration."

Technik, Talente, Toleranz

Möller warb frei nach Autor Richard Florida für Toleranz, die neben der im Ländle vorhandenen Technik und den Talenten der Junghandwerker Voraussetzung für eine erfolgreiche Gesellschaft sei. "Ihr toleriert die Badener", stellte Möller mit unverkennbar badischem Zungenschlag augenzwinkernd fest, "da werdet ihr auch andere Kulturen tolerieren und bei Euch aufnehmen können. Wie lebens- und liebenswert euer Umfeld wird, hängt von Eurer Gestaltung ab. Wir unterstützen euch, drücken euch die Daumen und sind unwahrscheinlich stolz auf euch".

Gotthard Reiner, der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, schloss sich den Ausführungen seiner Vorredner an und verzichtete in seiner Freude über das Lob und die Wertschätzung seiner Vorredner kurzerhand auf sein vorbereitetes Konzept. Als Ausdruck für die guten Zukunftschancen des Nachwuchses nannte er den Anwesenden die Anzahl von 6600 Betrieben im Kammerbezirk, die voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren nach Nachfolgern für die Übergabe suchen werden. Zum traditionellen Ritual mit der feierlichen Formel "Hiermit spreche ich Sie frei", bat er die Junghandwerkerinnen und Junghandwerker, sich von ihren Plätzen zu erheben. Anhaltender Applaus folgte dem feierlichen Augenblick.

Bevor die Innungsobermeister die Gesellenbriefe überreichten, rief die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Angelika Rauser die Innungs-, Kammer- und Landessieger aus den praktischen Leistungswettbewerben auf die Bühne. Den weitesten Weg hatte Stahlbetonbauer Gerhard Sachse auf sich genommen, der aus Namibia angereist war. Auch Anerkennungsurkunden für gute Noten wurden überreicht. Die Sponsoren Autohaus Riess, IKK Classic und Signal Iduna mit dem Versorgungswerk des Handwerks hatten wieder eine Verlosung ermöglicht. Prädestiniert durch ihren Nachnamen trat Anna Glück vom Musiktrio als Glücksfee in Erscheinung.

Ein Wochenende mit einem Mercedes Cabrio gewann Oberflächenbeschichter Pascal Seifert aus Oberndorf. Ein iPad ging an Friseurin Jasmin Zelic aus Rottweil und der dritte Preis, ein Paar Kopfhörer, an Maler und Lackierer Markus Dold aus Schramberg.

Für die gelungene musikalische Umrahmung sorgte Markus Riedl mit seinen Töchtern Kathrin Teuchert und Anna Glück aus Bochingen, deren Titelauswahl beim Publikum bestens ankam.