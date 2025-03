Große Freude herrscht beim Team des Gasthofs „Adler“ auf dem Fohrenbühl nicht nur wegen der Betriebsübergabe – nun erhielt der „Adler“ den seltenen HolidayCheck-Award in Gold.

Dafür braucht es fünf Auszeichnungen in Serie, was alles andere als alltäglich ist. Doch die Besucher gaben mit ihren Bewertungen einen eindeutigen Vertrauensbeweis ab.

Platz acht im „Ländle“

Bereits in den Jahren 2019 und 2020 sowie 2023 und 2024 – 2021 und 2022 wurde der Award wegen Corona nicht vergeben – erhielt das Team eine Auszeichnung. Nun landete der „Adler“ auf dem achten Platz der beliebtesten Hotels in Baden-Württemberg. Deutschlandweit kam der Höhengasthof auf Rang 63.

5,9 von sechs Punkten

Insgesamt erhielt der „Adler“ 5,9 von sechs möglichen Punkten bei den Bewertungen durch die Hotelgäste.

Besonders gut bewertet wurden von den Besuchern das ausgezeichnete Essen, der hervorragende Service und die exzellente Sauberkeit.

„Danke für die tolle Unterstützung und das Vertrauen, das ihr uns geschenkt habt“, heißt es vom „Adler“-Team an die Gäste. Man werde alles geben, um weiterhin so zu bleiben, so das Versprechen.

Bewertungen lesen sich allesamt positiv

Die Bewertungen lesen sich allesamt positiv. So schreibt der User ManUsch auf holidaycheck.de beispielsweise: „Familiengeführtes Unternehmen, ankommen und daheim sein. Wir kommen immer wieder gerne, Wohlfühlen von Anfang an.“

Zum Service heißt es: „Super freundliches Personal. Wünsche werden zur vollsten Zufriedenheit erfüllt, Beschwerden gibt es keine.“ Außerdem wird das Wanderparadies der Umgebung gelobt.

Die Kriterien für den HolydayCheck Award

Um für den HolidayCheck Award nominiert zu werden, müssen die Hotels folgende Kriterien erfüllen: Mindestens 50 Bewertungen in einem Jahr; eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 Prozent bei HolidayCheck und keinen Verstoß gegen den Verhaltenskodex.