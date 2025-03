Anzeige: „Die E-Autos sind immer noch zu teuer!“

Beim Autohaus Oehler gilt der Slogan „eine Werkstatt für alle Marken“. Es hat seinen Standort im Höhenkreuzweg 2 in Aichhalden. Zur aktuellen Situation in der Kfz-Branche hat der Schwarzwälder Bote bei Firmenchef Michael Oehler nachgefragt. Man sprach über Reifen und die E-Auto-Entwicklung.

Lothar Herzog: Der Winter hat sich dieses Jahr kaum gezeigt, und Ostern ist erst spät am 20 April. Sollte man beim anstehenden Wechsel von Winter- auf Sommerreifen trotzdem der Faustregel „O (Oktober) bis O“ (Ostern) folgen?

Michael Oehler: Es werden wohl einige nicht bis Ostern abwarten können. Aber es braucht keine Eile beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen. Winterreifen haben bei kalten Temperaturen, die es im gesamten April immer geben kann, eine bessere Haftung und dadurch auch einen kürzeren Bremsweg.

Wie vieles andere sind auch Reifen deutlich teurer geworden. Können runderneuerte Reifen eine Alternative sein, nachdem ihnen nachgesagt wird, sie seien umweltschonender?

Aufgrund meiner Erfahrungen sind runderneuerte Reifen keine Alternative. Bei diesem Verfahren wird nur der Gummi erneuert, nicht aber das Stahlgewebe, das sich seitlich im Reifen befindet. Man weiß nicht, wie mit dem Reifen vorher umgegangen wurde und wie gut das Gewebe noch ist. Eine Gewährleistung ist da fraglich. Da runderneuerte Reifen eine geringere Laufleistung haben, wiegt sich das mit dem günstigeren Preis wieder auf. Zudem wird die Kurvenstabilität nicht so gut sein wie bei einem hochwertigen Reifen. In den vergangenen 20 Jahren habe ich keine verkauft.

Vor einem Jahr hatte Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer von einer Trendwende wegen deutlich weniger neu zugelassener E-Autos gesprochen. Sie haben das verneint. Wie ist Ihre Meinung heute dazu?

An der Situation hat sich kaum etwas geändert. Die E-Autos sind immer noch zu teuer. Leider stehen viele Kunden strombetriebenen Autos immer noch skeptisch gegenüber, was aus meiner Sicht unbegründet ist. Die Hersteller bieten bei den Akkus lange Garantien an.

Die Europäische Kommission gibt den Autoherstellern jetzt drei Jahre mehr Zeit, um die für dieses Jahr geforderten CO-2-Emissionswerte einzuhalten. Ist die EU vor den Herstellern eingeknickt?

Es waren aus meiner Sicht kaum zu erfüllende Forderungen, die auf dem Rücken der Autohersteller und -fahrer hätten ausgetragen werden sollen. Von daher ist die Entscheidung der EU-Kommission zu begrüßen, um auch eventuellen Mogeleien vorzubeugen. Solche strengen Vorgaben brauchen einfach eine gewisse Entwicklungszeit, um Fahrzeuge noch schadstoffarmer auszurüsten.

Wird die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) weiter stiefmütterlich behandelt?

Es hat sich zumindest in Richtung Wasserstoff und Brennstoffzelle einiges getan. Da wird die Entwicklung deutlich vorangetrieben.

Wie funktioniert eigentlich ein E-Auto, einfach erklärt?

Ein E-Auto funktioniert im Prinzip wie ein Akku-Schrauber. Ein E-Auto-Motor hat gegenüber einem Verbrenner immer die gleiche Kraft, das gleiche Drehmoment. Beim Bremsen kommt es zur so genannten Rekuperation. Sobald der Fuß vom Gaspedal genommen oder gebremst wird, wird das Auto nicht mehr angetrieben und die Bewegungsenergie in Strom umgewandelt, der in den Akku fließt und ihn wieder auflädt. Wenn die Bremsleistung des E-Motors nicht ausreicht, dann schaltet sich die herkömmliche Bremse ein. Beim Fahren merkt man davon aber nichts.