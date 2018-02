Anzeige Die drei Narrentypen

Als sie dann im Herbst wieder zurückkamen, spottete man in den anderen Dörfern: Jetzt kommen die Klein Bayern wieder. Daher auch der Name der Zunft. Die Hanselhose zeigt auf der Vorderseite ein Trachtenpaar in der Fluorner Tracht aus dem 17. Jahrhundert. Der Sepp und die Liesl auf der Rückseite sind ebenfalls Hinweise auf die Klein Bayrische Vergangenheit. Der Münzpeter Als zweite Figur der Fluorner Fasnet entstand der Münzpeter. Es handelt sich hierbei um ein leichtes Kleid, das für solche Personen geeignet ist, für die der Hansel zu anstrengend ist. Der Aufbau des Narrenkleides basiert auf der Geschichte des Andreas Epting, der um das Jahr 1850 Falschgeld hergestellt und in Umlauf gebracht hatte. Die aufgemalte Falschmünzerei auf der Rückseite der Haube, soll zum Ausdruck bringen, wie das Falschgeld hergestellt wurde. Man geht davon aus, dass Münzen hergestellt wurden. Deshalb ist der Münzpeter ringsherum mit Talern umhängt. Der Falschmünzer Andreas Epting konnte lange Zeit seine Untat geheim halten, obwohl die Landjäger Verdachtsmomente hegten. Den nötigen Beweis hatten sie allerdings, als sich Epting selbst verriet, indem er nach reichlichem Alkoholgenuss in einer hiesigen Wirtschaft einen Freitrunk mit den Worten ankündigte: "Trenget nau, wenn’s Geld aus isch, mache mer morga wieder neues."