Anzeige: Die Broatschua-Zunft aus Vöhringen begann als wilde Hexengruppe

Vor mehr als 40 Jahren kam in Vöhringen eine achtköpfige Gruppe zusammen und bildete die Broatschua-Hexen. Heute gibt es weit mehr als Hexen. Seit 1982 ist die Broatschua-Narrenzunft ein eingetragener Verein. Hier gibts ganz viel zur Geschichte.

Immer eine Woche vor dem offiziellen Fasnetstermin steigt die Broatschua Narrenzunft aus Vöhringen in ihre Hauptfasnet ein, um – wie 1981 von einigen Vöhringern besprochen – „in einheitlicher Kleidung närrisch zu sein und als Hexen aufzutreten“. Heute sind es natürlich mehr als nur Hexen. Dieser damalige Entschluss ist der erste Eintrag 1981 im Protokollbuch der Narrenzunft.

Federführend war Bernd Schmid. Er war als einziger Vöhringer Mitglied bei den Sulzer Hexen. Mit Roland Blocher wollte er einen zweiten Vöhringer in die Sulzer Zunft bringen, was aber an deren strenger Satzung scheiterte. „Wir machen eine eigene Hexengruppe auf und nennen uns Broatschua-Hexen“, war seine Reaktion.

Lesen Sie auch

Achtköpfige Gruppe startete 1982

Sein Entschluss fand schnell acht Befürworter aus seinem Bekanntenkreis. In kurzer Zeit wurden das Hexenkleid mit orangener Bluse und die Maske entworfen. Die achtköpfige Gruppe startete 1982.

Der erste Umzug, an dem diese Gruppe teilnahm, war in Heiligenzimmern, ist der Chronik zu entnehmen.

Zusammen mit Hexenmutter Hilde und einem grünen Bauwagen als Hexenwagen zog man durch die Straßen. Der zweite Umzug war in Empfingen. Und es folgten noch etliche Vereinsbesuche. Die „Orangenen“ machten von sich reden.

Eine wilde erste Saison

Bernd Schmid erinnert sich noch gerne an dieses erste Jahr: „Wir hatten wirklich blaue Flecken vom Herumtreiben!“ Nach der Fasnetssaison 1982 war das Interesse gewaltig. Bei einem Treffen aller Interessierten im Café „Lupold“ platzte dieses aus allen Nähten, denn es waren 35 Personen anwesend. Es wurde beschlossen, noch eine Gruppe mit Glockenträgern und Schantle zu gründen. Die Mädchen des Mädchenkreises boten ihre tänzerische Unterstützung an. Die Tanzgarde wurde ins Leben gerufen.

Zunft seit 1982 ein Verein

Auf Grund dieser positiven Resonanz beschloss man die Gründung eines Vereins. Seit dem 11.11. 1982 gibt es nun offiziell die Broatschua Narrenzunft als eingetragenen Verein. Erster Vorstand in der Vereinsgeschichte war Bernd Schmid.

Damit war aus der losen wilden Hexengruppe eine Zunft entstanden, die sich dem Erhalt und der Pflege närrischen Brauchtums verschrieben hat und dies auch in ihren Veranstaltungen und in ihrem öffentlichen Auftreten zeigt.

Zahl der Narren steigt

Die darauf folgende Fasnetssaison 1983, nun als Narrenzunft, startete mit der Teilnahme beim Beffendorfer Fackelumzug mit bereits mehr als 50 Hästrägern, darunter elf Hansele und acht Gardemädchen. Mit dabei war auch schon das Aushängeschild der Vöhringer, der Broatschua mit seiner Henne und ihren sieben Küken als Einzelfigur, ein Hinweis auf den Namensursprung.

Ein Vöhringer Bauer soll nämlich mit seinen breiten Füßen eine Henne samt ihrer sieben Küken mit nur einem Schuh zertreten haben.

Die Zunft hatte einen großen Zulauf. 1984 zählte sie schon 100 Mitglieder. Ein Edelhästräger fehlte noch, der vornehme Weiß-Narro reihte sich ein.

Erster großer Umzug mit 5000 Zuschauern 1985

Ein „noch nie da gewesenes Ereignis im Flecken“ ( laut Vereinsprotokoll) erlebten circa 5000 Zuschauer im Jahr 1985 beim ersten Umzug mit acht Zünften und 800 Narren. Seit damals wird Vöhringen mit dem Prädikat „große Fasnet“ verbunden.

Aber auch Narren kommen in die Jahre und werden ruhiger, auch wenn sie natürlich immer noch Freude am Brauchtum haben. Seit 2007 bereichert deshalb der bedächtige Broatschua, zurückgehend auf einen Bauer und Müller des Ortes, als gern gesehene Gruppe die bunte Vielfalt der Hästräger.

Rund 360 Mitglieder

Heute zählt die Broatschua- Narrenzunft rund 360 Mitglieder. Davon sind mehr als 250 aktiv. Die größte Gruppe stellen die 150 Hexen inclusive ihrer 50 Tanzhexen, gefolgt von 57 Gardemädchen, Schantle, Narros, Broatschua und Hansele.

Neben den festen närrischen Terminen wie Häsabstauben, Hexenball, Kinderball mit Tanzfestival, Schmotziger mit Schlüsselübergabe und Fasnetsverbrennung finden noch wechselnde Aktivitäten wie Kinderdisco, Kindergartenbesuch,Schülerbefreiung und manches mehr statt; und natürlich der jährliche große Umzug.

Mit Wanderungen, Ausflügen, Weißwurstfrühstück und Waldweihnacht wird auch das Jahr über die Gemeinschaft gepflegt.