Anzeige: Die bewegte Geschichte des Sulzer Fußballs

Die Ursprünge des heutigen VfR Sulz liegen in einem anderen Sulzer Verein, der bereits 1860 gegründet wurde. Der Vereinschronik zufolge, die vor fünf Jahren zum 100-jährigen Bestehen zusammengestellt wurde, entstand das erste Bild der Fußball-Abteilung des TV 1860 Sulz im Jahr 1919. Da im Mai 1921 die Trennung der Fußball-Abteilung vom Stammverein veröffentlicht wurde, geht man in der Chronik davon aus, „dass die ersten ,Gehversuche’ des VfR bereits 1920 stattgefunden haben, zumal in diesem Jahr erstmals der Pokalsieg (...) errungen werden konnte“. Gegründet wurde der Verein laut VfR im Gasthof „Hecht“. Der erste Vorsitzende wurde Karl Lörcher. VfR ist übrigens die Abkürzung für „Verein für Rasenspiele“.

Start mit drei aktiven Mannschaften

Der Verein startete mit drei aktiven Mannschaften und einer Jugendabteilung, ist der Internetseite zu entnehmen. Nur wenige Jahre später erweiterte der VfR sein sportliches Spektrum und gründete die Abteilung Leichtathletik.

Die Wirtschaftskrise führte zu mageren Jahren

Mit mageren Jahren kämpfte der Verein während der Wirtschaftskrise, „die auch in den Vereinen nicht ohne Folgen blieb“, so die Chronik. „Der in diesen Jahren beginnende wirtschaftliche Niedergang, Arbeitslosigkeit, Mitgliederschwund, den damit verbundenen Folgen wie Zuschauermangel und mangelhafte Einnahmen, rüttelte die kleineren Vereine mächtig durch. Auch der VfR Sulz wurde von diesem Zustand nicht verschont“, erzählte der Ehrenvorsitzende Reinhart in einem Vortrag 1957.

Boxen und Schwerathletik

1932 entstand eine Abteilung „Boxen und Schwerathletik“. Laut Chronik bestand diese Abteilung aber nicht lang. „Die letzten verfügbaren Dokumente aus dem Jahre 1934 sind zwei Schreiben an den Boxverband und eine Bestandsmeldung.“

Wie für die gesamte Gesellschaft bedeutete auch für den VfR die Zeit der Nazi-Herrschaft und des Krieges eine Zäsur. „Die Machtergreifung der Nazis 1933 war auch im deutschen Fußball ein einschneidendes Ereignis“, heißt es in der Chronik. „DFB und Vereine mussten sich der neuen Situation anpassen. Durfte der DFB zu Beginn noch eigenständig handeln, war für ihn, wie für viele Sportverbände, nach den Olympischen Spielen 1936 Schluss.“

1940 mussten die meisten Sportler zum Kriegsdienst ausrücken

1936 könne die erste Bestandsmeldung des Vereins mit 77 Mitgliedern an den damaligen „Reichsbund für Leibesübungen“ nachgewiesen werden, heißt es in der Chronik. 1939 „wurde der Vorstand nicht mehr als Vereinsvorsitzender, sondern als Führer der Gemeinschaft angeschrieben“. Mit dem Ausbruch des Krieges ging die Zahl der Mitglieder zurück. 1940 mussten die meisten der Sportler zum Kriegsdienst ausrücken. 1941 wurden die Vereinsaktivitäten eingestellt.

Der Krieg ist vorbei

Nur 14 Tage nach Beendigung des Krieges durften alle Sulzer Fußballer, Turner und Handballer gemeinsam unter dem Namen „Sportfreunde Sulz“ ihre Aktivitäten wieder aufnehmen, ist auf der Internetseite des Vereins zu lesen.

Die Wiedergründung

„Bei der Hauptversammlung 1950 im Gasthaus ,Schwanen’ lösten sich die Abteilungen wieder in ihre ursprünglichen Vereine TV und VfR Sulz auf. Der VfR gründete auf Wunsch Tischtennisinteressierter Vereinsmitglieder 1950 die neue Sparte Tischtennis. Somit hatte der Verein bis 1961 wieder drei Abteilungen, bevor der Bereich Leichtathletik nach über 30 Jahren auf Grund zu weniger Mitglieder aufgelöst wurde.“

In den Anfangsjahren waren Fußballer noch ohne Platz

Eine Sache, die sich heute kaum noch jemand vorstellen kann: Als die fußballbegeisterten Sulzer – zunächst noch unter dem Dach des TV Sulz – mit ihren Spielen begannen, hatten sie noch gar keinen Sportplatz. „Jedes Spiel auf Sulzer Gemarkung bereitete uns große Probleme“, so die Chronik. „Feste Tore gab es noch nicht, und so kam es vor, dass wir an dem einen Sonntag auf dem ,Plappstein’, am nächsten auf den ,Gebhardschen Wiesen’ und am übernächsten Sonntag auf der Schillerhöhe gespielt haben. Die Tore hierzu mussten von Spiel zu Spiel neu auf- und abgebaut werden.“ Die damals so genannte „Albeck-Kampfbahn“ wurde erst 1955 eingeweiht.

Langer Weg bis zum eigenen Sportheim

Eine wahrhaft epische Reise unternahm der VfR Sulz, bevor er in sein Vereinsheim einziehen konnte. Der Wunsch kam schon 1961 auf, doch bis dieser Wunsch endlich Wirklichkeit werden konnte, vergingen mehr als 30 Jahre. Im Juni 1997 wurde es endlich eröffnet.