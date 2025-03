Anzeige: Die bewegte Geschichte des Akkordeonorchesters Beffendorf

Schülerinnen und Schüler bildeten 1975 das Akkordeonorchester Beffendorf. In den vergangenen Jahrzehnten gab es auch Auftritte in München und Innsbruck.

Als das Akkordeonorchester Beffendorf vor 50 Jahren gegründet wurde, bestand es aus Schülerinnen und Schülern, die zwischen zehn und 15 Jahre alt waren. „Anlass war damals das 50-jährige Bestehen des Radfahrvereins Beffendorf“, erinnert sich Martin Flaig, ein Mitglied der Urbesetzung und später 18 Jahre lang Vorsitzender. Der erste Dirigent – Rudi Marte – „war privater Akkordeonlehrer und spielte auch selber“, ergänzt der heutige Vorsitzende Eugen Werner. In der Umgebung habe es damals schon Akkordeonorchester gegeben, so Flaig. Und weil es in Beffendorf auch keine Musikkapelle gab, habe man sich für ein Akkordeonorchester entschieden.

Das erste Konzert gab das neue Akkordeonorchester dann 1978 in der heimischen Turnhalle.

Seit 1977 ein „e.V.“

Zum eingetragenen Verein wurde das Akkordeonorchester Beffendorf erst nach zwei Jahren; 1977. „Wir haben erst mal zwei Jahre geschaut, wie es sich entwickelt“, erinnert sich Martin Flaig. Die Gründung als Verein sei damals gar nicht so einfach gewesen, weil die Musikerinnen und Musiker noch gar nicht volljährig gewesen seien. So mussten die ersten Vereinsgremien mit den Eltern der Gründungsspieler besetzt werden.

Geld für Instrumente

Um Geld für Noten und Orchesterinstrumente zu verdienen, sammelten die jungen Frauen und Männer Altmetall. Zudem organisierte der Verein Gartenfeste und gab Frühschoppenkonzerte. Bald konnten dann die ersten Instrumente angeschafft werden; ein Schlagzeug und ein Bass. Später kamen noch ein E-Piano und ein Keyboard hinzu, ebenso ein Eletronium. Das ist eine Art Keyboard in Form eines Akkordeons, 1952 erstmals von der Matth. Hohner AG aus Trossingen vorgestellt. „Das ist ein reines Begleitinstrument“, verrät Martin Flaig. „Das Instrument gehört zur Standardausrüstung eines Akkordeonorchesters, zu dessen klanglicher Erweiterung es dient“, heißt es zu diesem besonderen Instrument weiter in einem Wikipedia-Eintrag.

Lange Zeit Auftritte in der Klosterkirche in Oberndorf

Ein Meilenstein in der Geschichte des Akkordeonorchesters Beffendorf war 1980 der erste gemeinsame Auftritt mit der Musikkapelle Altoberndorf in der Klosterkirche in Oberndorf. Hier gab es danach 32 Jahre lang Jahr für Jahr ein Doppelkonzert. „Unsere alte Halle war zu klein für so ein Konzert. Und für uns allein war die Klosterkirche damals noch zu groß“, blickt Martin Flaig zurück. „Die Klosterkirche ist ein schöner Konzertsaal.“ Irgendwann seien es bei diesem Doppelkonzert aber zu viele Beteiligte gewesen. Seit 2015 genießt der Beffendorfer Verein für seine Auftritte die Vorzüge der neuen Beffendorfer Turn- und Festhalle.

Auf internationaler Ebene

Stolz ist man beim Akkordeonorchester Beffendorf auch auf die Teilnahme beim internationalen Akkordeon- und Mundharmonika-Festival in Innsbruck im Jahr 1992. „Wir machten in der Kategorie Oberstufe mit und belegten den dritten Platz mit dem Prädikat ,hervorragend’“, erinnert sich Martin Flaig. „Wir waren vier Tage in Innsbruck. Das war ein tolles Erlebnis und förderte auch unseren Zusammenhalt.“ Das Festival in Innsbruck gibt es heute noch; unter dem Namen „World Music Festival“. In diesem Jahr findet es vom 29. Mai bis zum 1. Juni statt.

Auftritt beim Streetlife Festival

Gern denkt man beim Akkordeonorchester Beffendorf auch an die Teilnahme am „Streetlife Festival“ in München im Jahr 2014 zurück. Hier hatten die Beffendorfer auf der Hauptbühne auf dem Odeons-platz zwei Auftritte. „Wir waren da das einzige Akkordeonorchester“, erinnert sich Martin Flaig. Den Auftritt verdankte man damals einem persönlichen Kontakt. Der Bruder einer der Spielerinnen gehörte damals zu Organisationsteam des „Streetlife Festivals“.

Im vergangenen Jahr trat das Akkordeonorchester in Korbach, Hessen, beim Akkordeonfestival „Akkzente“ auf; zusammen mit weiteren Vereinen aus ganz Deutschland. Diese Teilnahme hat der Verein seiner Dirigentin Sabine Kölz zu verdanken.

Zwei CDs aufgenommen

Stolz ist man auch auf die Aufnahme von zwei CDs. Die erste entstand 2004. Die zweite CD, die erst vor wenigen Jahren mit professioneller Unterstützung in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen aufgenommen wurde, trägt den Titel „#wir halten zusammen“ und stellte eine Art Neustart nach der Coronavirus-Pandemie dar.

Rund 170 Mitglieder, darunter knapp 50 aktive Musikerinnen und Musiker

Das Akkordeonorchester Beffendorf hat rund 170 Mitglieder, darunter knapp 50 aktive Musikerinnen und Musiker. Das Probelokal im Vereinshaus teilt man sich mit den Gesangverein Beffendorf.