Anzeige: Die besten Jahre

Seniorenzeitung für den Zollernalbkreis
Nach der Definition des Gesetzes sind mit mit Pflegebedürftigkeit Personen erfasst, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und die deshalb Hilfe durch andere brauchen. Wichtig ist auch, dass sie die körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung oder die gesundheitlich bedingten Belastungen oder Anforderungen nicht selber ausgleichen oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer – voraussichtlich für mindestens sechs Monate – und mit mindestens der in § 15 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) festgelegten Schwere bestehen.