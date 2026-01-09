Anzeige: Die Beffendorfer Zunft ist seit vielen Jahren aktiv

Vom 9. bis zum 11. Januar 2026 lädt die Narrenzunft Beffendorf zum Narrenwochenende mit Fackelumzug ein.Den ersten Fackelumzug gab es 1971
Der erste Versuch, in Beffendorf Fasnetsbrauchtum einzuführen, geht laut Narrenzunft bereits auf das Jahr 1935 zurück. „Um den Präsidenten Wendelin Haaga wurde ein Elferrat gegründet. Es wurden einige Umzüge inszeniert, an denen Hansel nach dem Oberndorfer Vorbild, Narrensamen und verschiedene Wagen teilnahmen.“ Nach dem Krieg gab es dann einen weiteren Versuch, eine Narrenzunft zu gründen.