Anzeige: Die Beffendorfer Fasnet beginnt wie immer früh

Die Hagen-Henker-Zunft in Beffendorf gibt ab dem Freitag, 9. Januar, schon Vollgas. Sie lädt zum Narrenwochenende ein.

Das Narrenwochenende, zu dem auch der traditionelle Fackelumzug gehört, beginnt in Beffendorf am Freitag, 9. Januar, mit dem 27. Showtanzabend in der Festhalle. Die Halle öffnet um 18.30 Uhr, das Programm startet um 19 Uhr. Vorgesehen sind an diesem Abend sage und schreibe 18 Auftritte. Den Anfang macht die Hagen-Henker-Zunft mit gleich drei Auftritten. Zunächst ist die Kindergarde auf der Bühne zu erleben. Ihr folgen die Teeniegarde und die Zunftgarde. Den Abschluss der Beffendorfer Auftritte übernehmen die Junghägen der Hagen-Henker.

Die Teilnehmer des Showtanzabends Mit dabei sind beim Showtanzabend neben den Beffendorfern Gruppen aus Hochmössingen, Fluorn, Herrenzimmern, Dornhan, Bösingen, Aichhalden, Waldmössingen, Epfendorf, Winzeln, Villingendorf, Boll und Seedorf.

Am Samstag, 10. Januar, ab 19 Uhr: Fackelumzug

Der Samstag, 10. Januar, beginnt um 16.30 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang im „Stall“. Um 18.15 Uhr treffen sich dann die Beffendorfer Narren im „Stall“. Um 18.30 Uhr wird auf dem Rathausplatz die Narrenfahne aufgezogen. Um 19 Uhr beginnt am Samstag, 10. Januar, der inzwischen 54. Traditionelle Fackelumzug. Zu Bewundern sind bei diesem Umzug elf Gruppen. Dabei werden manche der Narrenzünfte von einer Musik begleitet. Den Anfang macht der Musikverein Marschalkenzimmern. Ihm folgen die Gastgeber; die Hagen-Henker-Zunft Beffendorf. Erwartet werden zum Fackelumzug auch die Schwarzwald-Hexen Peterzell, die Narrenzunft Hochmössingen mit dem Musikverein Hochmössingen, die Narrenzunft Dotternhausen, die Narrenzunft Winzeln mit dem Musikverein „Harmonie“ Winzeln, die Brandhexen Winzeln, die Narrenzunft Talhausen, die Guggamusik Flegga Bätscher Böhringen und die Stockbach-Hexa Wittershausen. Die Abschlussgruppe sind die Hägen der Hagen-Henker Zunft Beffendorf.

Brauchtumgsabend in der Festhalle

Ab etwa 19.45 Uhr schließt sich am Samstag, 10. Januar, ein großer Brauchtumsabend in der Festhalle an, zu dem auch „Die 2 Hofemer“ erwartet werden. Das Programm reicht von Gardemärschen über Showtanz bis zum Gardetanz.

Die Garde tritt auf

Den Anfang des Programms gestaltet der Musikverein Marschalkenzimmern. Die Hagen-Henker-Zunft zaubert dann den Gardemarsch der Kindergarde, den Gardemarsch der Teeniegarde sowie den Gardemarsch der Zunftgarde auf die Bühne. Es schließt sich ein Showtanz der Kindergarde an. Im Laufe des Abends sind die Beffendorfer noch weitere Male auf der Bühne; mit einem Showtanz der Teeniegarde sowie mit einem Showtanz der Zunftgarde.

Großer Brauchtumsabend

Zu erleben sind am Brauchtumsabend auch Auftritte der Stockbach-Hexa Wittershausen, der Narrenzunft Winzeln, der Narrenzunft Talhausen, der Narrenzunft Dotternhausen, der Narrenzunft Hochmössingen, der Schwarzwald-Hexen Peterzell sowie der Guggamusik Flegga Bätscher Böhringen. Am Ende wird es noch genug Zeit zum Feiern geben mit Musik und den „2 Hofemern“. Die Bandbreite der „2 Hofemer“ reicht von der Polka bis zu aktuellen Hits.

Frühschoppen am Sonntag

Das Narrenwochenende in Beffendorf wird am Sonntag, 11. Januar, mit einem Frühschoppen (mit Narrentombola) und Mittagstisch in der Festhalle abgeschlossen.

Der Frühschoppen mit „Dia Zwoa ond Nomol Zwoa“ beginnt um 10.30 Uhr.