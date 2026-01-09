Anzeige: Die Beffendorfer Fasnet beginnt wie immer früh

Die Hagen-Henker-Zunft in Beffendorf gibt ab dem Freitag, 9. Januar, schon Vollgas. Sie lädt zum Narrenwochenende ein.
Das Narrenwochenende, zu dem auch der traditionelle Fackelumzug gehört, beginnt in Beffendorf am Freitag, 9. Januar, mit dem 27. Showtanzabend in der Festhalle. Die Halle öffnet um 18.30 Uhr, das Programm startet um 19 Uhr. Vorgesehen sind an diesem Abend sage und schreibe 18 Auftritte. Den Anfang macht die Hagen-Henker-Zunft mit gleich drei Auftritten. Zunächst ist die Kindergarde auf der Bühne zu erleben. Ihr folgen die Teeniegarde und die Zunftgarde. Den Abschluss der Beffendorfer Auftritte übernehmen die Junghägen der Hagen-Henker.