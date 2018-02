Anzeige Die Azubis zeigen, was sie alles gelernt haben

Positives Feedback kommt auch von den Kunden. "Wir weisen darauf hin, dass unsere Azubis eine Filiale leiten, und die Kunden finden das prima", so Carl Schneider. "Sie sind beeindruckt, wie gut unser Nachwuchs schon alles im Griff hat."

Zusätzlich zur Azubi Filiale planen die Auszubildenden einen Bewerbertag für Schüler und Berufserfahrene und ein Abschlussevent. Die #imländle Bloggerin Petra Nann wird die Auszubildenden begleiten und Einblicke rund um die Auszubildenden sowie die Highlights der Azubi-Filiale geben – zu erfahren im #imländle-Blog oder unter www.imlaendle.de.

Bewerbertag

Unter dem Motto "Vorbeikommen, reinschauen, große Augen machen" begleiten die Auszubildenden in Balingen den am Mittwoch, 21. Februar, stattfindenden Aldi-Süd-Recruitingtag für Schüler und andere Interessierte. Markus Käshammer, Aus- und Weiterbildungsbeauftragter der Aldi-Süd-Regionalgesellschaft Donaueschingen, hält fest: "Gerne ermöglichen wir an diesem Informationstag den direkten Austausch vor Ort." Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Man kann Dinge über uns erfahren, die einen schon immer interessiert haben. Wir freuen uns auf die Besucher!"

Abschlussevent

Ein großes Abschlussevent in der Filiale findet am Samstag, 3. März, statt. Für Bewerbungsfotos steht dann Schülern und Interessierten ein professioneller Fotograf mit mobilem Fotostudio zur Verfügung. Der Erlös aus den Bewerbungsfotos wird an die Nachsorgeklinik für schwer erkrankte Kinder in Tannheim gespendet. Weitere Highlights am so genannten Event-Samstag: "Sie wollten schon immer mal Ihren Lieblingssong während des Einkaufs bei Aldi Süd hören? Sie wollten schon immer mal Ihre Wurfgeschwindigkeit am Torradar messen? Sie wollten schon immer ein Autogramm von einem Spieler des HBW Balingen-Weilstetten? Ihre Kinder mögen tolle Luftballon Kreationen, Glitzer und Airbrush Tattoos? Kommen Sie vorbei und machen Sie sich einen entspannten Samstag", lädt Aldi Süd ein.

Zudem wird ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem geschätzt werden soll, wieviel der Inhalt eines Einkaufswagens kostet. Der Gewinner erhält die Artikel. Es gibt auch Snacks am Würstchengrill des HBW Balingen-Weilstetten sowie Kaffee und Kuchen am Stand der Auszubildenden. Letztere spenden den Erlös ebenfalls an die Nachsorgeklinik für schwer erkrankte Kinder in Tannheim.

Karrierechancen

Seit Jahren ist Aldi Süd für sein hohes Ausbildungsniveau bekannt, wie es weiter heißt. Als Arbeitgeber biete Aldi Süd eine übertarifliche Vergütung, beste Arbeitsbedingungen mit einem partnerschaftlichen Miteinander sowie optimale Karrierechancen. Dazu gehörten bereits während der Ausbildung viele interne Schulungen und die Förderung von Schlüsselqualifikationen.

Mit dem Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung hätten Absolventen gute Übernahmechancen bei Aldi Süd. Zu den Einstiegsmöglichkeiten gehören unter anderem die Ausbildung zum Verkäufer, zum Kaufmann im Einzelhandel oder für Büromanagement sowie geprüften Handelsfachwirt.

Außerdem bietet Aldi Süd ein duales Bachelor-Studium an. In Kooperation mit der DHBW in Lörrach bietet die Regionalgesellschaft in Donaueschingen den Studiengang BWL mit den beiden Studienrichtungen Handel und International Business an.