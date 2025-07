Anzeige: Deutsche Tauziehmeisterschaft in Schönau

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 163

Die Tauziehfreunde Böllen laden für das kommende Wochenende, 19. und 20. Juli, zum Grümpel-Tauziehturnier, der Deutschen Meisterschaft in der 640 kg-Klasse und einem Landesliga-Baden-Turnier 680 kg ein.

Dazu wird es für die kleinen Besucher ein Kindertraktorziehen sowie eine Hüpfburg geben.

Buntes Rahmenprogramm

Das Wettkampfgeschehen findet in Schönau im Oberfeld statt. Parkplätze sind in der Nähe des Turnierplatzes vorhanden. Die Heimturniere der Böllener Tauzieher sind von Beginn an immer wieder ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Am Samstag, 19. Juli, findet um 17.30 Uhr der Fassanstich im Festzelt statt. Dort ist auch der Beginn des Abwiegens der teilnehmenden Hobbymannschaften. Turnierbeginn ist um 18.30 Uhr. Auch werden bei den Hobbymannschaften die einzelnen Züge durch Kampfrichter verfolgt. Bestimmt wird man auch hier wieder kräfteraubende und auch lustige Züge sehen. In den zurückliegenden Jahren kamen auch Hobby-Mannschaften aus der Ferne. Nach dem Turnier findet die Siegerehrung statt, bei der es einige Sachpreise sowie Pokale gibt. Anschließend ist im Festzelt Ausklang des Tages mit Musik.

Kampf um den Titel

Am Sonntag, 20. Juli, findet nach dem Abwiegen der Mannschaften um die Deutsche Meisterschaft in der Deutschen Tauzieh-Liga der 640 kg-Klasse ab 11 Uhr der Start für die Meisterschaft statt. Hier wird man bestimmt wieder spannende sowie kräfteraubende Züge aller Mannschaften, darunter auch die Heimmannschaften aus Böllen sowie die TG Wieden-Siegelau, sehen, welche unter den Argusaugen der Kampfrichter ausgetragen werden. Danach findet die Siegerehrung der Deutschen Meister statt. Ab 13 Uhr gibt es ein Kindertraktorziehen, dem ab 13.30 Uhr ein Turnier in der Landesliga-Baden der 680 kg-Klasse folgt.

Für die Kinder steht auch wieder eine Hüpfburg bereit. Für Bewirtung wird im Zelt sowie am Bierbrunnen gesorgt. Wie die Jahre zuvor werden auch heuer wieder zahlreiche Zuschauer erwartet, welche die Mannschaften kräftig anfeuern. Nach den Zügen der teilnehmenden Mannschaften findet im Zelt eine Party statt.