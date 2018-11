Anzeige Der Weg zum Eigenheim

Ein Zuhause, das genau zu einem passt und den eigenen Vorstellungen entspricht – das wünscht sich wohl jeder. Das kann eine Wohnung oder ein Haus sein, das kann ein Neubau genauso wie ein Altbau sein. Doch was muss ich bei einem geplanten Neubau oder einer anstehenden Sanierung beachten? Fühlen wir uns in einem Massivhaus oder in einem Holzhaus wohler? Welche Baumaterialien sind möglich? Wie finde ich die gewünschte Immobilie im angespannten Wohnungsmarkt? An welche rechtlichen und energetischen Bestimmungen muss ich denken? Was gibt es für Neuerungen bei der Gebäudetechnik? Experten beantworten diese und viele weitere Fragen bei den "Immobilientagen Zollernalb" in der Stadthalle Balingen.

Besucher erwartet ein fundierter Querschnitt der führenden Anbieter der Region im Bereich schlüsselfertiger und individueller Neubau sowie Immobilienmakler und Anbieter aus den Bereichen Architektur, Innenausbau, Finanzierung, Energietechnik, Fenster, Küchen, Kaminofen, Zentralstaubsauger, Smart-Home, Energieberatung, Sicherheitstechnik und vieles mehr. Ebenso werden bestehende und künftige Bauprojekte der Region vorgestellt und können angesichts hoher Nachfrage den entscheidenden Informationsvorsprung bedeuten.

Rund 50 Unternehmen und Institutionen der regionalen Wohnungs-, Finanz- und Bauwirtschaft stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Das von der Energieagentur Zollern­alb moderierte Bühnenprogramm vertieft mit Vorträgen und Diskussionsrunden baurechtliche wie auch energetische und sicherheitstechnische Themen. Relevante Einbruchschutzmaßnahmen präsentieren der Präventionstruck der Kriminalpolizei BW sowie die Firma Sülzle Sicherheitstechnik aus Rosenfeld.