Anzeige: Der VfR Sulz lädt am Freitag zum Festakt zum 105-jährigen Bestehen ein

Am Freitag, 21. März, feiert der VfR Sulz bei einem Festakt mit Programm und Musik sein 105-jähriges Bestehen. Auch 2025 hat der Verein wieder viel vor.

Hätte vor fünf Jahren die Coronavirus-Pandemie nicht das gerammte gesellschaftliche Leben lahmgelegt, wäre es ein schön rundes Jubiläum gewesen. Dann wäre der VfR Sulz genau 100 Jahre alt geworden. Für das Fest im frühen Frühjahr war damals schon alles bereit, doch – wie sich viele noch erinnern werden –, ab Ende März 2020 ging nichts mehr. Inzwischen sind es 100 + 5 Jahre Vereinsbestehen, aber diesmal klappts mit dem Fest. Am Freitag, 21. März, feiert der VfR ab 18.30 Uhr im Backsteinbau in Sulz sein damaliges Jubiläum nach.

Zwischen 300 und 350 Gäste erwartet

„Wir erwarten zwischen 300 und 350 Gäste“, freut sich der erste Vereinssprecher Marco Wörner. In diesem festlichen Rahmen sind auch Ehrungen geplant. Zum einen wird der VfR Ehrenmitglieder ernennen, zum anderen gibt es Ehrungen des Württembergischen Fußballverbands für großes Engagement.

Robert Nübel, Ehrenmitglied und Ehrenpräsident des Sportkreises Rottweil, wirft für das Publikum einen Blick in die lange Geschichte des Vereins. „Er hat wichtige Teile dieser Geschichte selber erlebt und ganz viel davon mitgestaltet“, so Wörner.

Wer wird Ehrenmitglied?

Grußworte werden am Abend erwartet von Jens Keucher, Bürgermeister der Stadt Sulz, von Karl-Heinz Wachter, Präsident des Sportkreises Rottweil, und von Wolfgang Ottmar, Vorsitzender des Fußballbezirks Nordschwarzwald im Württembergischen Fußballverband. Den Festakt begleitet die Jugendkapelle des Musikvereins Sulz musikalisch.

Showtanzgruppe zu sehen

Auftritte sind geplant von der Showtanzgruppe der Narrenzunft Sulz und auch von den VfR-Senioren. Diese werden auf der Bühne alte Fußball-Lieder zum Besten geben, unter ihnen „Wenn Schwarz und Weiß nach Auswärts ziehen...“ (ein Klassiker, den es in anderen Vereinen auch mit anderen Farben zu hören gibt).

Modenschau mit historischen Trainingsanzügen

Ein besonderer Programmpunkt an diesem Abend, der zugleich auch einen Teil der eigenen Geschichte zeigt, ist eine Modenschau. Präsentiert werden Trainingsanzüge aus vielen Jahrzehnten, jeweils versehen mit einer Jahreszahl, damit sie vom Publikum auch zugeordnet werden können. „Während des Festakts werden wir auch viele Fotos aus unserem Archiv über eine Leinwand laufen lassen“, verspricht Vereinssprecher Marco Wörner.

Nach dem offiziellen Festakt geht es dann am Freitag in den gemütlichen Teil über. „Viele unserer Gäste werden sich an diesem Abend nach langer Zeit zum ersten Mal wieder sehen.“ Es gibt auch Speisen und Getränke. Um die Bewirtung kümmern sich Frauen der Damenmannschaft des TSG Wittershausen.

Power Play Cup im Juli

Im Laufe des Jahres wird der Vereinsgeburtstag des VfR noch bei weiteren Veranstaltungen mit reinspielen. Am 5. und 6. Juli ist – zum ersten Mal unter diesem Titel – der Power-Play-Cup geplant; ein Jugendturnier – über viele Altersklassen hinweg – , das im Albeck-Stadion ausgetragen wird. Initiator ist Rolf Maier, der sich im Verein als Vorstandsmitglied um den Jugendfußball kümmert. Geplant sind darüber hinaus mehrere Jugend-Hallenturniere. Die Teams kommen laut Marco Wörner aus der näheren Umgebung, aber auch von weiter weg. „Wichtig ist uns eine gute Mischung aus prominenten Mannschaften und regionalen Teams.“

Wieder am Neckarstrand

Wie jedes Jahr wird sich der VfR auch wieder an der „Neckarstrand“-Aktion beteiligen, hinter der die Stadt Sulz und der Handels- und Gewerbeverein Sulz stehen. Mit dem TV Sulz wird ein Elfmeter-Turnier im Albeck-Stadion organisiert, und zum Weihnachtsmarkt ist der VfR auch wieder mit einem Stand dabei.

SWR1-Party im November

Ein Großereignis im Vereinsjahr wird wieder die SWR1-Party im Backsteinbau. Diese ist schon fest geplant; am Samstag, 8. November 2025. Diese Party ist die wichtigste Veranstaltung des VfR. „Da kommen immer zwischen 700 und 800 Gäste“, so Wörner.