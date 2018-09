Anzeige Der Trend hält an: Zurück zu Natürlichem

Die pfiffige und frechen Trachten T-Shirts von HangoWear haben für viel positives Aufsehen gesorgt und begeistern Männer und Frauen. Die heutige Trachtenmode bedeutet Variationsreichtum für die Herren.

Die Tracht als komplexes Kleidungsstück gab es schon immer für Herren und für die unterschiedlichsten Anlässe. So gab es die Trachtenvariante für den Alltag und eine feierliche Tracht für Festtage. Gleich den Damen-Trachten, wurde auch die festliche Herrenvariante prunkvoller, durch edlere Stoffe und unzählige Verzierungen. So wird häufig mit diversen Details geschmückt. Beispielsweise sieht man auf fast jeder Lederhose aufwendige Stickereien in kräftigen Farben.

Zwischenzeitlich hat das Sortiment der Herren-Trachten eine gewaltige Entwicklung durchgemacht. Von ursprünglich zwei Trachtvarianten existieren heute unzählige Trachtausführungen. Was mit der altbekannten Lederhose und dem traditionellen Trachtenanzug begann, ist heute eine umfassende Kollektion, aus der sich die Herren von heute einkleiden können.

Auch Trachten erleben den Wandel der Zeit

Da die Trachten, den Wandel der Zeit durchlebten, passte sich die Trachtenmode auch dem jungen Publikum an. So gibt es mittlerweile auch die, im Vergleich zur Lederhose, legerere Trachtenhose, ausgestattet mit traditionellen Accessoires. Die angenehme Trachtenhose gibt es in verschiedenen Materialien, Mustern und Längen. Auch den hüftlangen Janker und diverse Trachtenjacken gibt es mittlerweile schon in verschiedenen Form-, Stoff- und Farbvarianten.

Weiterhin gibt es den Trachtenanzug für die unterschiedlichsten Anlässe, von der Geburtstagsfeier bis hin zur Hochzeit. Nicht zu vergessen ist das Trachtenhemd in unermesslich vielen Farb- und Musterkombinationen, sowie die Trachten-Strickjacke, die es neben der sportlicheren oder eleganteren Version noch in vielen weiteren Varianten gibt. Der Liebling aus der Trachtenmode für Männer Im Sortiment der Trachtenmode für Herren oder dem sogenannten Buam zählt die Lederhose zu den absoluten Lieblingsstücken.

Die Lederhose, die ursprünglich in der Regel aus Hirschleder angefertigt wurde und von Hand genäht ist, gibt es in langer und in kurzer Ausführung. Die lange Hose, die sich als alltagstauglich etabliert hat, wird immer häufiger von Männern auch für den Arbeitsalltag gewählt. Die kürzere Variante bis zum Knie verliert deswegen jedoch nicht an Beliebtheit. Auch sie wird gerne für diverse Anlässe als modisches Trachten-Kleidungsstück getragen. Die Popularität der Lederhose ist vergleichbar mit der des Dirndls für die Frau. Heute, wie auch schon früher, kann jeder Herr die Lederhose mit ausgesprochen gutem Sitz tragen. Selbst das Trachtenhemd findet mittlerweile seine Verwendung im Alltag. Es passt zu jeder Lederhose, aber auch zur lässigen Jeans. So lassen sich mit eigentlich modischen Stilbrüchen ausgezeichnete und äußerst anschauliche Akzente setzen.