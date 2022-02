3 Für Carmen und Matthias Hölle ist die regionale Produktion ihr Herzblut. Im neuen "Hoflädele" wollen sie den Kunden nicht zuletzt die Produkte der "Initiative Huhn & Hahn" ins Bewusstsein bringen. Foto: Schnurr

Der Binsdorfer Steinefurthof ist der größte Eier erzeugende Betrieb im Zollernalbkreis. Der Familienbetrieb wird von seinen Besitzern, Carmen und Matthias Hölle, der jungen Generation Tobias, Jana und Tina Hölle, und 20 Mitarbeitern bewirtschaftet. Das Team hat in diesem Jahr einiges vor.















Die Corona-Pandemie hat den Direktverkauf im Hofladen des Binsdorfer Steinefurthofs zum Erliegen gebracht. Deshalb setzt der Betrieb darauf, Eier, Nudeln und viele andere, regional erzeugte Produkte mittels Verkaufsautomaten anzubieten.

Früher stand die Chefin oft selbst hinter der Theke. Doch das Corona-Risiko hat dem althergebrachten Konzept eines Direktverkaufsladens mit Bedienung den Garaus gemacht.

Großes Sortiment

Deshalb hat der Steinefurthof zwischen seiner Verpackungshalle und einem der Ställe einen kleinen Anbau errichtet. Auf rund 25 Quadratmetern stehen darin sechs Kühlautomaten, ein Tischchen mit "Huhn & Hahn"-Produkten und -informationen sowie ein großes Wandregal mit Eiern und Nudeln für die Kunden des Steinefurthofs bereit.

Dieses Angebot ersetzt den alten Hofladen. Das Sortiment hat sich aber kaum geändert: Das neue "Hoflädele" hält neben Eiern und Tiefkühlhähnchen unter anderem Nudeln von Albgold und Zapf, sechs Sorten Geflügelwurst, Dosenwurst von der Metzgerei Balzer in Dotternhausen, Mehl von der Beeramühle in Egesheim, Kartoffeln vom Hof Trick in Dürrenmettstetten, Gerichte wie Knödel, Suppen, Soßen und Grützen von der "GenussKüch" in Baiersbronn, Maultaschen und Schupfnudeln von der Löwenstube in Schörzingen EiLiLö-Eierlikör-Spezialitäten vom Danneckerhof, Getränke für Wanderer und Radler, und nicht zuletzt das beliebte "Hofeis" bereit.

"Das ist unser Herzblut"

Deutlich wird aus dieser Aufzählung, wie wichtig den Hölles die Regionalität der von Ihnen angebotenen Lebensmittel ist: "Wir sind ein regionaler Produzent", sagt der Steinefurthof-Chef Matthias Hölle. "Das ist unser Herzblut."

In diesem Jahr will der Steinefurthof versuchen, den persönlichen Kontakt zu seinen Kunden herzustellen: "Unser Ziel ist, dem Verbraucher die Produktion nahezubringen", sagt Matthias Hölle. Das geschieht beispielsweise beim "Lernort Bauernhof": Tina und Jana Hölle vermitteln bei diesen Veranstaltungen Wissen über Hühner an die teilnehmenden Kinder. Weitere Infos rund um Hühnerhaltung, Eierproduktion und Landwirtschaft bringen Tobias und Matthias Hölle bei Betriebsführungen den Verbrauchern nahe.

Nicht zuletzt will die Familie Hölle die Produkte der "Initiative Huhn & Hahn" ins Bewusstsein bringen: Bereits seit 2015 und damit lange vor der Umstellung der Discounter, verzichten die daran beteiligten Hühnerhöfe – wie etwa jener der Familie Hölle – darauf, männliche Küken zu töten. Die Tiere werden stattdessen großgezogen und dann zu wertvollen Lebensmitteln verarbeitet.

Als erste Aktion in diesem Jahr, um den Kontakt zu den Kunden zu vertiefen, ist am Sonntag, 27. Februar, das Angebot "Essen to go" geplant. Fünf verschiedene Menüs können vorbestellt werden.