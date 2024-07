1 Das Kleb-Bähnle dreht an den Wochenenden seine Runden. Foto: Thomas Fritsch

Der Kleb, wie er in Nagold genannt wird, bietet lauschige Plätze zur Erholung und gleichzeitig Spiel, Spaß und Action.









Link kopiert



Zu einem Sommertag in Nagold gehört unbedingt ein Besuch im Stadtpark Kleb, von Einheimischen kurz Kleb genannt. Denn, die Oase mitten in der Stadt bietet jede Menge, um einen Sommertag in Nagold zu versüßen.