Anzeige Der Pedalfanatiker

Da muten die 50 Kilometer einfache Fahrt, die er ab dann täglich zurücklegt, wie ein Appetithappen an. Eine Stunde und 45 Minuten braucht Gauß für die Strecke – gut 45 Minuten mehr, als mit dem Auto. Jedenfalls wenn es mal keinen Stau gibt. Gauß winkt ab. Seine Rechnung geht so: Er ist zwar eine Stunde und 45 Minuten unterwegs, hat aber zeitgleich was für seine Gesundheit getan. Muss hier also nicht zusätzlich ein, zwei Stunden investieren. Ergo bleibt unterm Strich sogar Zeit übrig.

Damit ist für Manuel Gauß klar: Ein privates Auto braucht er nicht mehr. Punkt. Für kurze Strecken tritt er in die Pedale, für längere gibt‘s öffentliche Verkehrsmittel. Und zur Not könnte man ja mal eine Karre leihen.

All die Überlegungen sind wie beschrieben Jahre her. Inzwischen führt Gauß den Radladen am Rande der Innenstadt. Von Kunden hoch gelobt ob Service, Auswahl und Beratung. Hat eben alles mit Leidenschaft zu tun. Wobei Gauß noch das Wort Verantwortung ergänzt. Deshalb hat er neu eine Fahrrad aus Bambus der Marke „Myboo“ im Sortiment. Keine Spielerei, sondern aufgrund von Material, Verarbeitung und Anspruch höchst interessant! Das Start-up aus Kiel lässt die Räder – auch als E-Variante – in Ghana von Hand fertigen. 40 fair bezahlte Arbeitsplätze sind auf diese Weise bereits entstanden.

Doch zurück zu Gauß und seinem Pedalfanatismus. Hält die Liebe an? „Natürlich!“ Wer mit offenen Augen durch die Stadt schlendert, der erkennt den Velologe-Chef gleich: Er ist der mit dem Lastenrad. Einkaufen, Besorgungen, Alltagserledigungen, alles macht er per Rad. Gauß: „In Ausnahmefällen liefere ich auch mal kleinere Räder so aus.“

Doch Hand auf‘s Herz, Herr Gauß: Warum tun Sie sich das an? Immer auf‘s Rad und treten? Die Antwort darauf fällt dreigeteilt aus. Das erste Drittel ist kurz und kräftig wie ein Espresso: „Es ist gut für die Gesundheit und macht den Kopf frei.“ Das zweite Drittel hat mit der Kindheit zu tun. Mit dem Erlebnis, wenn es das erste Mal alleine klappt: „Das gibt ein unglaubliches Erfolgsgefühl, nach dem man zig mal umgefallen ist.“ Ein wenig spürt man jedes Mal dieses Gefühl wieder, wenn man auf‘s Rad steigt.

Für das letzte Drittel der Antwort braucht man ein wenig Zeit und Aufnahmefähigkeit. Penibel erläutert Gauß wissenschaftlich untermauert, warum Autofahren – zumal in der Stadt – volkswirtschaftlicher Blödsinn ist, da Kosten und Nutzen verquer sind. Die meisten Autofahrer sind nämlich auf Kurzstrecken von höchstens sechs Kilometern unterwegs, viele gar auf „Witzstrecken“ von zwei bis drei Kilometern: „Auf all diesen Strecken ist man nachweislich mit dem Rad schneller und findet sogar besser einen Parkplatz.“ Welche Entlastung könnte es für kleine wie große Städte bringen, würden mehr Leute auf‘s Rad umsteigen!

Damit noch mal kurz zurück zum Anfang. Zur Pendelei nach Stuttgart. Wie häufig nehmen Sie die Strecke denn heute noch unter die Räder, Herr Gauß? Er lacht: „Ich versuche nicht nach Stuttgart zu müssen. Nagold ist für mich so attraktiv, da muss ich dort gar nicht hin!“ Darauf noch einen Espresso. Der Leidenschaft wegen.