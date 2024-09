Vom 1. Oktober an laden das deutsche Kraftfahrzeuggewerbe und seine 36 000 Mitgliedsbetriebe wieder zum kostenlosen Licht-Test in die Werkstätten ein – und auch die Kraftfahrzeug-Fachbetriebe im Zollernalbkreis stehen den Autofahrern mit Rat und Tat zur Seite.

Mit gutem Grund: Die meisten Crashs ereignen sich in den Monaten September bis Dezember, ein Drittel der tödlichen Unfälle in der Dämmerung und bei Dunkelheit – und das bei weniger Verkehr als am Tag. Gute Argumente also für Autofahrer, auch in diesem Jahr beim Licht-Test unter dem Motto »Gut sehen! Sicher fahren!“ Licht ins Dunkel ihrer Fahrzeuge zu bringen. Die Profis der teilnehmenden Kfz-Betriebe checken schon zum 68. Mal die Funktion sowie die richtige Einstellung von Scheinwerfern und Leuchten.

Beim Licht-Test kommt die komplette Beleuchtungsanlage mit Scheinwerfern und allen Signalleuchten auf den Prüfstand. Kostenlos gecheckt werden Fern- und Abblendlicht, Zusatzscheinwerfer, Blinker, Brems- und Schlusslichter, Warnblinker, Begrenzungs- und Parkleuchten. Ersatzteile, Reparaturen und umfangreiche Instandsetzungsarbeiten müssen dagegen ebenso bezahlt werden wie die aufwendige Einstellung komplexer intelligenter Scheinwerfersysteme. Bei denen sind zur Einstellung umfangreichere Prüfungen mit Hilfe eines Diagnose-Computers nötig, die eine halbe Stunde oder länger dauern. Diese Leistung wird dann über einen Werkstattauftrag abgerechnet.

Nach erfolgreichem Test gibt es die Plakette für die Windschutzscheibe - ein erstklassiger Ausweis bei Verkehrskontrollen. Dazu ein Tipp: Wenn die Glühlampen in den Scheinwerfern älter sind, empfiehlt es sich, sie paarweise ersetzen zu lassen. So beugt man einem Ausfall in der dunklen Jahreszeit vor, und die Werkstatt kann den Scheinwerfer mit neuen Lampen optimal einstellen.

Auch die Scheibenwischer sollten vor dem Winter ersetzt werden, um Schlieren auf der Scheibe und dadurch entstehende Blendung durch entgegenkommende Fahrzeuge in der Dunkelheit zu vermeiden. Und wer dann noch seine Frontscheibe regelmäßig auch von innen reinigt, sollte in der Regel mit optimaler Sicht durch den Winter kommen.