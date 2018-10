Anzeige Der neue Jugendchor steht bereits in den Startlöchern

Der Kinderchor selbst besteht bereits seit 2001, der Zwergenchor, den ebenfalls Birgit Reinauer leitet, kam 2009 hinzu, und auch einen Jungen Chor hat der MGV in seinen Reihen – allesamt mit Sängerinnen und Sängern besetzt. Nun will der MGV noch einen draufsetzen und einen Jugendchor gründen. Verena Bellmann, die künftige Dirigentin, und Cecilia Botta, die Jugendleiterin des Vereins, wollen ihn gemeinsam aufbauen und freuen sich auf alle, die ihn verstärken wollen. Informationen erhalten Interessierte auch per E-Mail unter der Adresse cecilia.botta@gmx.de.