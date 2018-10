Anzeige Der Name steht für Auszeit vom Alltag

Die Außenterrasse wird im kommenden Jahr eröffnet

Über die Parkplatzfläche an der Marktstraße gelangt der Besucher zum neuen Gebäude. Im vorderen Teil befinden sich die Umkleiden, Duschen, Funktionsräumen für Schiedsrichter, Materialraum und weitere Räumlichkeiten. Der hintere Teil ist getrennt vom vorderen und beinhaltet die Sportgaststätte "Auszeit – am Talbach". Das Eutinger Sportheim wird nicht nur Barriere-, sondern auch Rollstuhlgerecht zugängig sein. Die Toilette für Menschen mit Behinderung befindet sich direkt am Eingangsbereich. Der Gastbereich kann mit mehrteiligen Glaselementen in Nichtraucher und Raucherbereich aufgeteilt werden. Das Personal könne von der Theke aus den Raucherbereich problemlos bedienen, denn eine automatische Schiebetüre erleichtere dies. Ein rund 30 Quadratmeter großer Besprechungsraum steht dem Sportverein Eutingen, aber auch für den Wirtsbereich zur Verfügung. Bei Festlichkeiten können die Stammgäste dort untergebracht werden. Insgesamt stehen später rund 118 Sitzplätze im Sportheim zur Verfügung. Die Außenterrasse soll im kommenden Jahr eröffnet werden.