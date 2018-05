Anzeige Der „Nagolder Geist“

An Beispielen eines funktionierenden Miteinanders mangelt es in Nagold nicht: „Planung und Umbau der Stadtumfahrung ohne Prozesse und in Zusammenarbeit mit den Betroffenen, die Durchführung der Landesgartenschau mit vielen engagierten Bürgern, die Erstellung des Premiumprintprodukts ,Nagold erleben‘, die Vereinsarbeit in Nagold und aktuell der Neubau des stationären Hospizes sind nur einige wenige Beispiele, die Liste könnte endlos weitergehen“, meint Drissner.

Anna Bierig, Geschäftsführerin des City-Verein Nagold e.V. betont: „Viele Bürger bringen sich als ehrenamtliche Helfer in Vereinen oder in einem der sechs Arbeitskreise des Bürgerforums ein: Kultur, Innenstadtgestaltung, Kinder und Familien, Soziales, Umwelt und Verkehr sowie Wirtschaft und Tourismus.“ Jeder Arbeitskreis setze sich im Rahmen seines Themengebietes für Veranstaltungen, Aktionen und die Belange der Bürger ein. Finanziell würden die Arbeitskreise von der Stadt unterstützt. Arbeitskreissprecher und Lenkungskreise sorgen für die Weiterentwicklung und Begleitung des Bürgerforums.

Zwei Beispiele für die vielfältigen Projekte der Arbeitskreise sind die Literaturveranstaltungen „Nagold liest und...“ des Arbeitskreises Kultur sowie die Aktion „Offenes Ohr“ des Arbeitskreises Kinder und Familien. Der ein oder andere kennt vielleicht schon die Aufkleber an einigen Geschäften der Nagolder Innenstadt. Diese dienen als Zeichen, dass ein Kind hier um Hilfe bitten kann, wenn es sich beispielsweise unwohl fühlt, ein Pflaster braucht, daheim anrufen möchte, oder sich verfolgt fühlt.

Dass die Nagolder ein Herz für Kinder haben, zeigt sich auch beim „Großen Nagolder Kinderfest“, das vom ehrenamtlichen Verein „Groß hilft Klein“ im Nagolder Kleb veranstaltet wird. Nicht zuletzt konnte vielen hilfsbedürftigen Menschen bereits durch die Spendenaktionen des Charity Events Nagold e.V. geholfen werden.

Aus der Zusammenarbeit von Stadt und Bürgern haben sich unzählige Veranstaltungen entwickelt, bei denen sehr viele Ehrenamtliche aktiv beteiligt seien, so Drissner. Zu den großen Erfolgen gehöre die Gartenmesse in Nagold, aber auch Events in den Stadtteilen, wie etwa das Vollmaringer Frühlingsfest. Gemeinsam erlebte Momente sind wichtig für den Zusammenhalt. Eine schöne Gelegenheit stehe laut Drissner noch bevor: „Als Fest für alle Bürger und Aktiven und um sich gemeinsam an eine Tafel zu setzen, bietet sich die Nagolder Markttafel im Sommer an. Wir hoffen auf eine schöne laue Nacht!“ Autor: Jennifer Weitbrecht