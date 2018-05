Anzeige Der Nachwuchs spielt am Nachmittag

Die Musikanten haben vor dem Bürgerhaus gestuhlt und erwarten ihre Gäste ab 10 Uhr zum gemütlichen Hock. Dort steht wie in den vergangenen Jahren auch das Festzelt der Musikanten direkt auf der Hauptstraße, die extra für dieses Fest gesperrt ist. Zusätzlich gibt es lauschige Schattenplätze unter den Sonnenschirmen, die auf dem Parkplatz des Bürgerhauses aufgestellt sind und zum gemütlichen Verweilen bei Schnitzel mit Pommes oder Spätzle und Salat, Roten Würsten vom Grill oder am Nachmittag bei Kaffee und selbst gemachtem Kuchen einladen. Natürlich müssen die Leckermäuler unter den Gästen auch dieses Mal nicht auf die Eisbar verzichten. Dort verkaufen die Musiker Eisschokolade, Eiskaffee und eine Auswahl an leckeren Eissorten.

Auch musikalisch hat das gemütliche Fest einiges zu bieten. Der Höfendorfer Alleinunterhalter Benny Baur unterhält die Gäste zum Frühschoppen ab 11 Uhr. Nach dem Mittagstisch spielt ab 13.30 Uhr die Jugendkapelle Rangendingen-Höfendorf-Bietenhausen unter der Leitung von Musikdirektor Arno Hermann. Dass die Nachwuchsmusiker der drei Rangendinger Musikvereine bei der Fronleichnamshockete auftreten, ist mittlerweile zu einer liebgewordenen Tradition für die jungen Musikaten, vor allem aber auch für die Gäste des Straßenfestes, geworden.